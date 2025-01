Kreatives Zeichen für die Demokratie: Spontanes Kursangebot der Förde-Volkshochschule zur Bundestagswahl

Wann: 8. Januar bis 12. Februar 2025, fünf Abende, 19.00 Uhr Wo: Neues Rathaus Kiel, Raum A.036, auf Anfrage auch remote Teilnahme: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Ziel des Kurses ist es, gemeinsam kreative Projekte zu entwerfen, die sowohl den aktuellen politischen Kontext als auch die Bedeutung der Demokratie in der Gesellschaft thematisieren. Dabei kommen verschiedene künstlerische Mittel wie Text, Fotografie, Collagen und interaktive Aktionen zum Einsatz.

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und in der Gruppe umzusetzen. So entsteht ein spannender Austausch und die Chance, neue Perspektiven auf das Thema Demokratie zu gewinnen.

Kostenfreier Kurs mit flexiblen Teilnahmemöglichkeiten

Der Kurs startet mit einem Brainstorming- und Infoabend am Mittwoch, 8. Januar 2025, um 19.00 Uhr. Anschließend findet der Kurs an fünf Abenden vom 15. Januar bis 12. Februar immer mittwochs von 19.00 bis 21.00 Uhr statt.

Veranstaltungsort ist die vhs-Kunstschule im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, Raum A.036 "Bei Ehmsen". Für Interessierte, die nicht vor Ort teilnehmen können, besteht auf Anfrage auch die Möglichkeit einer virtuellen Zuschaltung über die vhs-Cloud.

Mit dem spontanen Kursangebot reagiert die Förde-Volkshochschule auf die aktuelle politische Situation und lädt dazu ein, sich auf kreative Weise mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei. Anmeldungen sind per E-Mail an info@foerde-vhs.de, über die Webseite foerde-vhs.de oder telefonisch ab Donnerstag, 2. Januar, unter 0431/9015200 möglich.