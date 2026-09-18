Spielplatzfest in Friedrichsort

Wann? Sonntag, 20. September 2026 zwischen 14.00 und 18.00 Uhr Wo? Spielplatz Hohenleuchte in der Ottomar-Enking-Straße Eintritt: Frei

Was erwartet euch beim Fest?

Der 10.000 m2 große Spielplatz in der Ottomar-Enking-Straße bietet die perfekte Kulisse für einen entspannten Nachmittag. Im Mittelpunkt steht eine große gemeinsame Tafel, an der ihr euch kennenlernen und austauschen könnt. Das Fest bringt Familien, Freunde und Nachbarn zusammen und lädt zum gemeinsamen Picknicken ein. Ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken, Schubkarren-Slalom, Schach, Gehirnakrobatik und Wasser-Pong sorgt für Unterhaltung bei Groß und Klein.

Besonderes Highlight ist das Streichelgehege mit Zwergziegen, das vor allem die jüngsten Gäste begeistern wird. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee, Kuchen und Getränke bereit. Wer die Veranstaltung nachhaltig unterstützen möchte, bringt gerne eine eigene Tasse und einen Teller mit. Kuchenspenden sind herzlich willkommen und helfen, das Buffet noch vielfältiger zu gestalten.

Wer steckt hinter der Aktion?

Der neu gegründete Freundeskreis Abenteuerspielplatz Hohenleuchte möchte die vielen Potentiale des Areals besser nutzen. An einem Infostand erfahrt ihr mehr über die bisherigen Arbeiten und Zukunftspläne für einen inklusiveren Spielplatz. Das Ziel: Der Platz soll auch für jüngere Kinder noch attraktiver werden. Ab 15.30 Uhr findet zudem in der interkulturellen Begegnungsstätte Friedrichspunkt im Brahmsweg 17 eine kostenfreie Schnupperstunde "Bewegung & Tanz für Frauen" statt.

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