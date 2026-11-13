Sperrung am Winterbeker Weg

Provisorische Versorgung für Bauphase

Die Stadtwerke verlegen Leitungen für eine provisorische Energie- und Wasserversorgung während des Brückenersatzneubaus. Diese Arbeiten sind notwendig, damit die Versorgung auch während der Bauphase zuverlässig funktioniert. Die Zufahrt in den Winterbeker Weg von der Rendsburger Landstraße und vom Wulfsbrook ist in dieser Zeit nicht möglich.

Der Verkehr aus der Rendsburger Landstraße wird über den Wulfsbrook und die Hamburger Chaussee umgeleitet. Auch Fahrzeuge vom Theodor-Heuss-Ring nehmen diese Route. Radfahrende aus Richtung Hassee können die Veloroute 10 über die Christianistraße weiterhin nutzen. Die Umleitungen sind ausgeschildert, Verkehrsteilnehmende sollten mehr Zeit einplanen.

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