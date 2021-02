Spendenpakete für Obdachlose im Welcome Center Kieler Förde abgeben

Der Winter ist da und wird noch härter, dazu noch Menschenleere wegen des Lockdowns. Beides verschärft die schwierige Situation von Obdachlosen und Hilfe ist dringend notwendig.

300 Pakete prall gefüllt mit Duschgel, Konserven, Schokolade, Tierfutter und vielen anderen wichtigen Dingen wurden bereits im Welcome Center Kieler Förde abgegeben und von Kiel-Marketing an die Organisation "Kieler helfen mit Herz" übergeben. Einen Löwenanteil mit einer Spende von 50 Paketen hat dabei die Kieler Werbeagentur bdrops. Alljährlich unterstützt die Agentur mit "benefits by bdrops" traditionell ein Projekt, das ihnen am Herzen liegt. Lange mussten sie diesmal nicht überlegen!

Alle notwendigen Informationen finden sich auf www.kiel-sailing-city.de/winterhilfe, denn nicht alle gut gemeinten Spenden sind auch für die Empfänger geeignet. Mit den ersten 250 Paketen konnten viele dringend benötigten Utensilien aufgestockt werden, so dass jetzt andere Produkte noch wichtiger geworden sind. Außerdem gibt es ein paar Regeln zu beachten.

Gewünscht sind derzeit z.B.: haltbare Süßigkeiten, Fisch- und Suppenkonserven sowie Ravioli (mit Öffnungsring), Knäckebrot, Deodorant, Fuß- und Handwärmer, Getränkedosen, Kakao, Tee oder andere Getränkepacks, Instantsuppen und -gerichte, Hundespielzeug, Gutscheine/Coupons (z.B. für McDonalds/ Steiskal o.ä.).

Nicht erlaubt sind: Bargeld, Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit, verderbliche Lebensmittel, Bekleidung.

Wichtig: die Kartons dürfen nicht verschlossen sein, besonders geeignet sind daher Schuhkartons.

Die befüllten Kartons können im Foyer des Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 kontaktlos abgestellt werden. Folgende Öffnungszeiten gelten während des Shutdowns:

Annahmezeiten Spenden Winterhilfe: Montag bis Freitag 12.00 bis 13.00 sowie Montag, Mittwoch und Freitag 12.00 bis 17.00 Uhr

Abholzeiten von Waren-Bestellungen: Montag bis Freitag 12.00 bis 13.00 Uhr

Die Verteilung der Pakete an die Obdachlosen und ihre Vierbeiner erfolgt regelmäßig über die geschulten freiwilligen Helfer der Initiative Kieler helfen mit Herz.

Über Kiel-Marketing

Kiel-Marketing ist als Verein und als GmbH organisiert. 400 Unternehmen, Institutionen, Bürger sowie die Landeshauptstadt in der GmbH als Gesellschafter bringen Geld und Engagement mit einem gemeinsamen Ziel zusammen: Kräfte und Mittel bündeln, damit Kiel gewinnt.

Quelle: Kiel Marketing