Wann? Sonntag, 2. August 2026, um 15.00 Uhr Wo? Literaturhaus im Schwanenweg 13 Tickets: ohne Anmeldung

Was macht den Alten Botanischen Garten besonders?

Der Alte Botanische Garten ist etwa 200 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Er bildet einen wichtigen Teil der Grüntangente. Das grüne Kleinod verbindet Geschichte mit modernem Naturschutz und bietet euch einen Rückzugsort mitten in der Stadt.

Was erwartet euch bei der Führung?

Am Sonntag, 2. August 2026, um 15.00 Uhr startet die rund einstündige Führung am Literaturhaus im Schwanenweg 13. Günter Horstmann, Vorsitzender des Fördervereins, stellt euch vor:

Die Geschichte des historischen Gartens

Die gelungene Bestandssicherung

Die Bedeutung im übergeordneten Grünverbund

Das historische Topfhaus bei einer kurzen Besichtigung

Warum lohnt sich die Veranstaltungsreihe?

Der Spaziergang gehört zur Reihe "Von Schuttbergen zu grünen Erholungsräumen". Bis Ende September beleuchten verschiedene Veranstaltungen die Facetten des Kieler Stadtgrüns. Ihr erfahrt, wie aus Trümmerflächen lebendige Erholungsräume wurden. Alle Termine findet ihr auf www.kiel.de/gruentangente.

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