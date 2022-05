Spargelwochen im Luzifer

Das Restaurant liegt direkt an der Kieler Förde und lockt besonders in den warmen Sommermonaten Besucher an. Die große Sonnenterasse mit Blick aufs Wasser, gemütlichen Strandkörben und bester Küstenküche begeistert seit 2014 Gäste aus Kiel und der ganzen Region.

Endlich ist es wieder soweit: Die Spargelsaison hat begonnen! Auch im Restaurant Luzifer ist die Botschaft angekommen. Leckere Spargelgerichte warten auf die Gäste in der Kanalstraße in Kiel.

Der Name Luzifer ist mittlerweile in aller Munde in Norddeutschland: Die Gastronomiekette hat nicht nur in Kiel, sondern etwa auch in Travemünde und auf Sylt Standorte und versorgt Gäste mit "teuflisch guter Küche", wie Inhaber Reiner "Lucky" Wegner gerne erzählt.

Auch für Kaffeefans hat Luzifer etwas zu bieten: In der hauseigenen Rösterei werden feine Kaffeesorten geröstet und gemahlen. Die Bohnen kann man in jedem Luzifer kaufen.

Quelle: Luzifer GmbH Foerdeblick