Lokale Manufakturen und Start-ups präsentieren Souvenirs zur Kieler Woche 

Neu dabei ist: Die Kieler-Woche-Souvenirs präsentieren sich in drei unterschiedlichen Designs, denn besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.

Neben dem ursprünglich geplanten Totenkopf-Motiv des Schweizer Grafikers Jiri Oplatek ist auch die Variante mit dem Samariterknoten und dem Motto #Zusammenhalt auf Souvenirs zu sehen. Im kommenden Jahr kommt dann ein weiteres Design hinzu.

Die Manufaktur-Souvenirs zur Kieler Woche 2020 im Überblick:

Das Bonscherhus am Alten Markt präsentiert vegane Bonbons in den Farben und Motiven der Kieler Woche. Küchenhandtücher im Kieler-Woche-Design bietet die FördeFee an. Bei der Firma Gut Gedruckt können Natursteinuntersetzer mit den Designs von Jiri Oplatek erworben werden. Diese sind auch als Set mit einem KiWo-Bier erhältlich.

Das Bier von Lillebräu in der Kieler-Woche-Edition ist ein Klassiker und zusammen mit dem Kieler-Woche-Kaffee von FairHandeln! und dem Kieler-Woche-Honig aus der Stadtimkerei Kieler Honig lässt sich die Zeit bis September gut (und lecker) überbrücken.

Die Designs von Jiri Oplatek dürfen natürlich auch als Accessoires nicht fehlen. So produzieren Hafenmeister, Happycoin und Klitzeminibisschen maritime Kieler-Woche-Armbänder für jeden Geschmack. Mareike Bittner setzt auf besondere Makramee-Armbänder. Aber auch die Kieler-Woche-Sneaker von Fashion-Evolution überzeugen mit zeitlosem und nachhaltigem Design. Für den tierischen Begleiter bietet myluni ein Hundehalsband aus dem weichen und reißfesten Naturmaterial Hanf in verschiedenen Größen an.

Aus der Holzbildwerkstatt von Rene Strebe kommen gleich fünf Produkte. Notizbücher aus Kork und aus Leinen, ein Holzbild, ein Holzquadrat sowie eine Holzsitzkiste erinnern an die etwas andere Kieler Woche 2020. Die Siebdruckwerkstatt bietet Kieler-Woche-Rucksackbeutel und eine besondere Kielkiste an.

Nachhaltig geht es bei Honigkleid zu, die eine besondere Kieler-Woche-Edition präsentieren. Ihre wiederverwertbaren Wachstücher sind eine natürliche Alternative zu Frischhaltefolien aus Plastik. Auch die ResteRitter kämpfen gegen eine Verschwendung von Ressourcen und verkaufen leckere Chutneys und Fruchtaufstriche aus gerettetem Obst und Gemüse im Kieler-Woche-Stil. Mit dem Icepick – ein Kombinationsbesteck aus Edelstahl in Lebensmittelqualität, steht einem Picknick nichts mehr im Weg.

Diese Manufaktur-Souvenirs sind demnächst zu erwerben:

Mit den Schokosprotten und dem Kieler-Woche-Riegel von Barforce kann bald die Wartezeit bis zur Kieler Woche 2020 genossen werden.

Perfekt einstimmen auf die KiWo kann sich jede*r demnächst mit dem Kieler-Woche-Shirt von FÄDD und dem Schlüsselanhänger im Kieler-Woche-Design von der Tischlerei Stefan Kuhr. Voraussichtlich ab Herbst gibt es – vielleicht als Dekoration im Wohnzimmer – auch ein Naturholzbild der Holzwerkstatt zu kaufen.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Manufakturen und deren Verkaufsstellen gibt es unter www.kieler-woche.de/souvenirs. In Kürze sind die Souvenirs auch im Onlineshop Kauf.lokal unter shop.kauf-lokal.sh zu finden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Alle Informationen zur Kieler Woche im September 2020 sind unter www.kieler-woche.de zu finden.