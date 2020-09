Drei Sonderführungen zur Kieler Woche

Führungen im Flandernbunker laufen auch in Corona-Zeiten – und erst recht zur Kieler Woche! Unter Wahrung der Pandemie-Auflagen bietet der Verein Mahnmal Kilian zur Kieler Woche drei Sonderführungen an. Jeweils an den Sonntagen am 6. und 13. September 2020 um 11.30 Uhr sowie am Mittwoch, 9. September 2020, um 15.00 Uhr heißt es "Kieler-Woche-Führung durch den Flandernbunker".