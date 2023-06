Maritimes Viertel zeigt Sonderausstellung

Wann? 5. Juli bis 15. November 2023 immer mittwochs: 14.00 bis 18.00 Uhr samstags und sonntags: 12.00 bis 16.00 Uhr Wo? Maritimes Viertel e.V. Eintritt: frei (Spende erbeten)

Bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts war die Schifffahrt oft gefährlich und abenteuerlich. Zum heute hohen Standard der Sicherheit hat erst die rasante technische Entwicklung beigetragen.

Aber kaum jemand in unserer Stadt weiß, dass gerade Kieler Erfinder und Unternehmer auf diesem Gebiet Bahnbrechendes geleistet haben. Wussten Sie, dass hier der Kreiselkompass von Hermann Anschütz entwickelt wurde und Albert Einstein daran gravierenden Anteil hatte?

Wussten Sie, dass Alexander Behm in Kiel das Echolot erfand und hier die ersten erfolgreichen Radarmessungen stattfanden? Oder dass Rudolf Hell die Morsetechnik mit weitreichenden Folgen in der Bildübertragung revolutionierte?

Der Verein Maritimes Viertel – Kultur am Kanal e.V. möchte Ihnen diese Geschichten erzählen und dabei nicht nur zurück blicken, sondern zeigen, dass aus Kiel auch heute Technik für die Weiterentwicklung einer sicheren Schifffahrt in die Welt geht. Ein Blick in die Zukunft zeigt uns dabei auch die weiteren Möglichkeiten bis hin zur "autonomen Schifffahrt" auf.

Es erwarten Sie:

Informative Texttafeln mit umfassenden und trotzdem leicht verständlichen Erklärungen

Zahlreiche Exponate aus der Historie oder auch aus der ganz aktuellen Entwicklung

Zahlreiche Zusatzinformationen über mit dem Smartphone abrufbare QR-Codes

Eine kompetente Führung insbesondere auch für Schülergruppen (Anmeldung erbeten!)

Interessante Vorträge rund um das Thema: mittwochs um 18.00 Uhr alle 14 Tage

Hier sind einige Highlights der Vorträge:

Vom Morsen zum Wetterkartenschreiber

Mittwoch, 12. Juli 2023, um 18.00 Uhr: Wilhelm Ahrens (Hell Verein Kiel e.V.)

Dr.-Ing. Rudolf Hell prägte viele Jahre mit seiner Kieler Firma die Nachrichtenübermittlung bis hin zur Drucktechnik. Nach dem Vortrag werden live die Ausstellungsgeräte vorgeführt.

Autonome Schifffahrt auf der Förde?

Mittwoch, 9. August 2023, um 18.00 Uhr: N.N. (CAPTN-Initiative)

In Kiel haben sich Hochschulen und Unternehmen zusammengetan, um die Mobilität an der Förde neu zu denken: Wird es mithilfe von KI irgendwann zur unbemannten Schifffahrt kommen?

Anschütz und Einstein – Eine Kieler Freundschaft

Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 18.00 Uhr: Prof. Dr. Uwe Jenisch (Seerechtler, Kiel)

Die Entwicklung des Kreiselkompasses durch Dr. Hermann Anschütz-Kämpfe ist eng verbunden mit dem Genie Albert Einstein. Fast wäre dieser sogar ein Kieler geworden ...

Hinweise:

Mit einem Smartphone oder Tablet können Sie viele zusätzliche Informationen erhalten. Diese können Sie auch vorab herunterladen unter: www.maritimesviertel.de

Die Ausstellung ist geeignet für jedes Alter von 9 bis 99. Besonders geeignet ist sie als eine Ergänzung zum Physik-Unterricht (nur nach Anmeldung Di. oder Do.)

Melden Sie sich gerne für eine Führung an unter weitsicht@maritimesviertel.de

Quelle: Maritimes Viertel - Kultur am Kanal e.V.