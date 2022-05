Sommerurlaub in Dänemark – mit diesen 6 Tipps wird er zum vollen Erfolg

1. Die Anreise: Mit dem Auto über Flensburg Von Kiel sind es nur knapp 100 Kilometer bis zur dänischen Grenze, was bedeutet, dass Reisende in weniger als einer Stunde in Dänemark sein können. Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, bietet weitere Vorteile. So nehmen vor allem Familien gern alles mit, was sie im Urlaub brauchen könnten. Damit die Reise mit dem Auto nicht zur Nervenprobe wird, gibt es auch dazu ein paar spezifische Tipps vom TÜV Nord. Fast auf dem Weg nach Dänemark liegt übrigens Flensburg. Viele Reisende machen hier einen ersten kleinen Zwischenstopp, um sich zu stärken und sich die zweitnördlichste Stadt Deutschlands anzusehen. Von dort aus ist es dann nur noch ein Katzensprung bis nach Dänemark. Und sobald die Landesgrenze überquert ist, beginnt ja auch schon das Urlaubsgefühl. 2. Ferienhäuser sind in Dänemark sehr beliebt Dänemark hat unzählige Urlaubsregionen im ganzen Land. Vor allem die Küstengebiete an Nord- und Ostsee sind bei Touristen sehr beliebt. In den Sommermonaten ist es sogar möglich, hier zu baden. Allen Reiseregionen im Land ist eines gemein: Sie sind erkennbar an den zahlreichen Ferienhäusern. Denn diese kleinen und großen Häuschen gehören zu den beliebtesten Unterkunftsarten in Dänemark. Reisende schätzen die Unabhängigkeit und Flexibilität, die ein solchen Haus bietet. Ein Ferienhaus in Dänemark ist nicht teuer und meist mit allem ausgestattet, was das Urlauberherz begehrt. Ob an der Westküste mit den langen Nordseestränden, im nördlich gelegenen Nordjütland oder auf den zahllosen Inseln – überall stehen Ferienhäuser bereit, um Urlauber zu beherbergen. Natürlich gibt es auch Hotels und andere Unterkünfte, wie beispielsweise Hausboote. Doch wer einen authentischen Dänemark-Urlaub machen möchte, mietet sich einfach ein Ferienhaus.

Die dänische Insel Fünen mit der Geburtsstadt von Hans Christian Andersen ist einen Besuch wert, © Pixabay.com/monika1607

3. Auf den Spuren von Hans Christian Andersen Was wäre ein Dänemark-Urlaub ohne eine Portion Kultur? Der Schriftsteller Hans Christian Andersen ist weltweit für seine Märchen und Erzählungen bekannt. Von Arielle, der kleinen Meerjungfrau bis hin zur Geschichte über die Schneekönigin (ja, Elsa) gibt es viele Stoffe, die auch heute noch populär und bei Jung und Alt beliebt sind. Geboren wurde Hans Christian Andersen am 2. April 1805 in Odense, der Hauptstadt der dänischen Insel Fünen. In seinem Elternhaus befindet sich heute ein Museum, das sich ganz mit seinem Leben und Wirken beschäftigt.



Auch in der Stadt gibt es an allen Ecken kleine Hinweise zum berühmten Sohn von Odense zu finden. Vom eitlen Kaiser aus "Des Kaisers neue Kleider" über Däumelinchen bis hin zur Restaurantkette "Hässliches Entlein" gibt es viel rund um den Geschichtenerzähler zu entdecken. Ein Tagesausflug nach Fünen lohnt sich also. 4. Vor Ort einkaufen oder alles mitnehmen? Dänemark gilt nicht unbedingt als günstiges Land. Reisende zahlen hier nicht mit dem Euro, sondern mit der Dänischen Krone, der Wechselkurs liegt bei etwa 7,40 Dänischen Kronen für einen Euro. Manche Lebensmittel sind dort außerdem wesentlich teurer als in Deutschland. Im Schnitt sind dänische Lebensmittel rund 30 Prozent teurer als in den anderen Ländern der EU. Deshalb gibt es einige Dinge, die Reisende besser in Deutschland kaufen und in den Urlaub mitnehmen sollten. Folgende Lebensmittel sind in Dänemark im Vergleich zu Deutschland sehr teuer: Milch und Milchprodukte: So kostet ein Liter Milch umgerechnet etwa 1,20 Euro, 200 Gramm abgepackter Käse kosten 2,80 Euro.

Süßigkeiten

Alkoholische Getränke: Ein Liter Rotwein kostet in Dänemark umgerechnet rund 6,- uro.

Gemüse und Obst: Ein Pfund Tomaten kostet rund 2,80 Euro. Es bietet sich also an, diese Lebensmittel nicht unbedingt vor Ort zu kaufen. Wer in einem Ferienhaus übernachtet, sollte außerdem ein paar Lebensmittel für den ersten Tag und den ersten Morgen vor Ort mitnehmen. Gleichzeitig gibt es typisch dänische Lebensmittel, die Touristen definitiv probieren sollten. Dazu gehören: Dänischer Käse

Flødeboller (dänische Schokoküsse)

Dänische Lakritze

Leverpostej (Leberpastete)

Dänische Hotdogs 5. Mit den Kindern ins LEGOLAND Wer mit der Familie nach Dänemark reist, muss sich im Vorfeld natürlich ein ausgedehntes Programm überlegen, damit die Kleinen sich nicht langweilen. Ein paar Tage am Strand sind auf jeden Fall eine gute Idee, kleinere Kinder freuen sich außerdem über Besuche auf Spielplätzen. Wer etwas Besonderes erleben möchte, sollte ins LEGOLAND nach Billund fahren. Der Park hat in der Sommerzeit täglich ab 10:00 Uhr geöffnet und schließt entweder um 19:00 Uhr oder um 20:00 Uhr. Es gibt zahlreiche Fahrgeschäfte, Attraktionen und besondere Events für große und kleine Lego-Fans.

Hunde sind in Dänemark selbstverständlich willkommen – wenn die Besitzer sich an gewisse Regeln halten, © Pixabay.com/SBVguenter

6. Dänemark mit dem vierbeinigen Freund Den Hund in einer Hundepension oder bei Freunden abzugeben, fällt vielen Reisenden schwer. Immerhin gehört der Vierbeiner doch genauso zur Familie wie die Kinder! In vielen dänischen Ferienhäusern ist es deshalb möglich, seinen Hund mitzubringen. Hier gilt es, sich im Vorfeld zu informieren, wie die Regelungen im eigenen Ferienhaus sind. In Dänemark gibt es viel Natur, worüber sich Hunde natürlich besonders freuen. Außerdem sind viele Strände hundefreundlich, sodass die vierbeinigen Begleiter selbst hier nicht zu Hause bleiben müssen.



Wichtig ist, dass in Dänemark fast überall die Leinenpflicht gilt. Hunde sind in aller Regel an der Leine zu führen. Dort, wo dies nicht der Fall ist, sollten Besitzer trotzdem stets ein Auge auf ihren vierbeinigen Freund haben, damit es keine unschönen Begegnungen mit anderen Tieren gibt. Außerdem muss jeder Hund in Dänemark eine Marke tragen, auf der der Name und die Adresse (vom Heimatort) des Besitzers angegeben sein müssen. Auch eine Telefonnummer, unter der die Besitzer im Urlaub erreichbar sind, ist sinnvoll. Und: Auch in Dänemark ist es Pflicht, Kotbeutel dabeizuhaben, um die Häufchen der Vierbeiner zu entsorgen. Dann steht einem entspannten Sommerurlaub mit Hund nichts im Weg.

Weitere Empfehlungen