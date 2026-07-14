Beide Fortbewegungsarten erlauben es, spontan anzuhalten, wenn sich am Ufer ein besonders schöner Blick auftut, oder eine der kleinen Buchten zu entdecken, die vom Auto aus meist verborgen bleiben. Gerade an langen Sommerabenden lohnt es sich, ohne festen Zeitplan loszuziehen und die Route je nach Laune und Wetter anzupassen.

Wer lieber wandert, findet am Ostufer der Förde einen der schönsten Weitwanderwege Norddeutschlands. Der markierte Wanderweg zwischen Mönkeberg und Schönberger Strand führt über rund 23 Kilometer an Fischereihäfen, Steilküsten und weiten Stränden vorbei und lässt sich in einzelnen Etappen oder an einem langen Sommertag am Stück erwandern. Zwischendurch legen die Fördefähren an mehreren Anlegestellen an, sodass sich auch kürzere Abschnitte flexibel kombinieren lassen und niemand die volle Strecke auf einmal bewältigen muss. Familien mit Kindern schätzen genau diese Flexibilität, weil sich eine Etappe notfalls spontan abkürzen lässt.

Mit dem Fahrrad reicht der Radius noch einmal deutlich weiter. Von Kiel aus führen gut ausgebaute Radwege nach Laboe, Schilksee oder über Suchsdorf bis nach Eckernförde, vorbei an Feldern, kleinen Wäldchen und immer wieder mit freiem Blick auf das Wasser.

Gerade an warmen Wochenenden sind die Strecken entsprechend beliebt, weshalb sich ein früher Start durchaus lohnt, wenn man die Ruhe der Landschaft ungestört genießen möchte. Unterwegs laden kleine Häfen und Fischbuden regelmäßig zu einer Pause ein, sodass sich Sport und Genuss ganz nebenbei verbinden lassen.

Diese Ziele entlang der Förde lohnen einen Abstecher:

Falckensteiner Strand: großzügiger Sandstrand mit Blick auf die einlaufenden Fähren, ideal für einen ersten Sprung ins Wasser.

Leuchtturm Bülk: schmaler Aussichtspunkt an der engsten Stelle der Förde, von dem aus Frachter und Segelboote fast zum Greifen nah wirken.

Laboe mit Seebrücke und Marine-Ehrenmal: maritimes Flair und ein weiter Blick über die offene Ostsee.

Fischereihafen Heikendorf: alte Kutter, ruhige Gassen und ein kleines Museum zur Geschichte des Fischfangs.

Möltenorter Fördekiek: einer der schönsten Ausblicke auf die Kieler Stadtsilhouette, besonders zum Sonnenuntergang.

Strander Bucht: weite Dünenlandschaft und ruhige Buchten abseits der belebteren Strandabschnitte, gut geeignet für eine längere Rast.

Gerade für Brillenträgerinnen und Brillenträger ist längeres Radfahren oder Wandern in der Sonne ohne passenden Schutz unangenehm, weil die gewohnte Alltagsbrille bei grellem Licht kaum Entlastung bringt. Praktisch ist hier eine Sonnenbrille mit Sehstärke für aktive Tage, die scharfe Sicht und wirksamen UV-Schutz miteinander verbindet, ohne dass ständig zwischen zwei Brillen gewechselt werden muss. So bleibt der Blick auf die Förde auch bei tiefstehender Sonne klar, egal ob auf dem Sattel oder mitten auf dem Wanderweg, und selbst schmale Uferpfade oder unebene Wurzelwege lassen sich entspannt im Blick behalten.