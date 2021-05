Mit Schiller und Kettcar vor dem Kieler Fördepanorama

In der Regie von Generalintendant Daniel Karasek wird Schillers berühmtes Kammerspiel zum Open-Air-Event direkt an der Kieler Förde . Neben einer modernen Textfassung stehen exklusiv komponierte Songs von Kettcar, einer der berühmtesten deutschen Indie-Rockbands. Mit Reimer Bustorff, Erik Langer und Christian Hake stehen drei der Bandmitglieder, gemeinsam mit Axel Riemann, bei allen Vorstellungen selbst als Live-Band auf der Bühne .

Inhalt "Kabale und Liebe"

Ein diktatorischer Staat. Ferdinand, Sohn des Vizepräsidenten, ist in glühender Liebe zu Luise, Tochter eines einfachen Musikers, entbrannt. Ferdinands Vater will diesen jedoch mit der einflussreichen Lady Milford vermählen und initiiert einen perfiden Plan: Luises Eltern werden inhaftiert und dem Mädchen nur eine Chance zur Rettung eingeräumt – sie muss einen fingierten Liebesbrief an einen anderen verfassen. Daraufhin setzt der vor Eifersucht verblendete Ferdinand eine Kette von tragischen Ereignissen in Gang.

Zur Musik: Kettcar

Kettcar wurden 2001 gegründet und sind mittlerweile eine der Institutionen der deutschsprachigen Pop- und Rockmusik.

Die letzten vier Alben erreichten allesamt die Top 5 der deutschen Charts. Ihr letztes Album von 2017 namens "Ich vs. Wir" und die Single "Sommer 89 (er schnitt Löcher in den Zaun)" setzten Maßstäbe. So schrieb der Spiegel: "Ich vs. Wir ist eines der kraftvollsten und wichtigsten deutschen Alben des Jahres" und der Stern: "Eines der eindrucksvollsten Alben des Jahres".

Zuletzt erschien im November 2019 das Livealbum "...und das geht so", auf dem Kettcar, unterstützt durch eine dreiköpfige Bläsersektion, einen beindruckenden Überblick über ihre Karriere und ihr Schaffen geben.

Nachdem die Bandmitglieder Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff bereits 2016 "Die Räuber" von Friedrich Schiller für das Schauspiel Kiel vertont haben, hat nun die ganze Band exklusiv für das Kieler Sommertheater komponiert. Und mit Reimer Bustorff, Erik Langer und Christian Hake stehen in diesem Jahr drei der Bandmitglieder, gemeinsam mit Axel Riemann, bei allen Vorstellungen selbst als Live-Band auf der Bühne.

Quelle: Theater Kiel