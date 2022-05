Premiere vom Sommernachtstraum

Wann? Premiere: Freitag, 3. Juni 2022, 19.30 Uhr

Weitere Termine: 4. und 5. Juni 2022, 19.30 Uhr; 12. Juni 2022, 15.30 Uhr Wo? Theater im Werftpark Eintritt: 12,- Euro, ermäßigt 8,- Euro Tickets: Telefonisch unter 0431/901901

Rund um den geheimnisvollen Wald in Athen wird geliebt und gewütet. Werden Schwüre gebrochen und Köpfe verdreht. Immer mehr in einen fantastischen Nachtmahr verwandelnd, suchen die Figuren nach sich selbst und der Wahrheit. Wer mischt die Schicksale so verheißungsvoll und manchmal nahezu böse durcheinander?

Oberon ist wütend und will das Kind von Titania. Hermia will Lysander – oder den Tod. Helena liebt Demetrius und irrt bis in den dunklen Wald. Zettel will einfach nur auf die Bühne und findet sich jäh als begehrtes Waldwesen wieder. Um sie und andere herum spinnen die Puks ihr Netz aus Wirrwarr.

thea. ist Kiels Theatergruppe für junge queere Menschen. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Shakespeares bekannte Tragikomödie ins queer Diverse und Heutige zu durchleuchten. Ist die dortige aufgezeigte Liebe romantisch oder gar teils grenzwertig und toxisch?

Es wird bunt, fantastisch und böse. Ein Sommernachtstraum, welcher immer mehr in einen fluiden Nachtmahr driftet. Schön und hässlich.

Quelle: "thea." Theatergruppe