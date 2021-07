Sommerliche "Lesungen am Meer" für Kinder

Vorgelesen wird an jedem Mittwoch im Juli und August von 15.00 bis 16.00 Uhr auf der Kieler Hansekogge am Sartorikai.

Am 4. August findet die Lesung ausnahmsweise im Germaniahafen statt, am 11. August an der Hörn auf der "Freedom". Die Kinder dürfen nur in Erwachsenenbegleitung an Bord gehen. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird die Reihe vom städtischen Kulturbüro.

Aufgrund der aktuellen Hygieneregeln ist eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-5275 oder per Mail an kultursommer@kiel.de erforderlich.

Das gesamte Programm des Kultursommers XXL gibt es online unter www.kiel.de/kultursommer.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel