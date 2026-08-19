Was erwartet euch beim Festival?

Ab 13 Uhr gibt es kulinarische Highlights von Foodtrucks, dazu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Im hauseigenem Lehmofen wird für frische Pizza zubereitet, während sich Kinder beim Kinderschminken vergnügen können. Wer sich geschicklich ausprobieren möchte, kann sich beim Cornhole versuchen, dem beliebten Sacklochwerfen. Um 18 Uhr beginnt dann der musikalische Höhepunkt: Georg Schröter am Piano und Marc Breitfelder an der Mundharmonika bringen mit ihrer Band die besten Bluesklänge der Region nach Holtenau.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Veranstalter natürlich. Toiletten sind vor Ort vorhanden, Parkplätze allerdings rar. Die Anreise mit den Buslinien 32 und 91 empfiehlt sich, da die Haltestellen Immelmannstraße, Richthofenstraße und Apenrader Straße sich fußläufig in unmittelbarer Nähe befinden.

Denkmalgeschützte Veranstaltungsfläche

Das Gebäude ist ein denkmalgeschütztes Fachhallenhaus aus dem Jahr 1589 und damit ein echtes Relikt der Kieler Geschichte. Ursprünglich diente es als Wohnstallhaus für die bäuerliche Bevölkerung in Holtenau. Die 160 qm große Diele mit seitlichen Luchten und dem reetgedeckten Krüppelwalmdach versprüht noch heute den Charme vergangener Jahrhunderte. Ende des 19. Jahrhunderts kam ein weiterer reetgedeckter Anbau mit massiven Backsteinwänden hinzu.

Im Jahr 2000 rettete eine engagierte Eigentümerin das Haus vor dem Abriss und ließ es aufwendig zum Original zurückbauen. Bei den Arbeiten wurde die komplette Eichenholz Fachkonstruktion freigelegt. Eine fachkundige Untersuchung der Universität Hamburg bestätigte später das Baujahr 1589 und gab dem Haus seinen heutigen Namen.

Ende 2021 entstand die gemeinnützige Hammerichscher Hof gGmbH, benannt nach der Familie, die den Hof über Generationen besaß. Ziel ist es, das Alte Haus 1589 sicher in die Zukunft zu führen, unabhängig von Spekulationen oder politischen Einflüssen. Durch freiwilliges Engagement und Spenden wurde das Gebäude erneut saniert. Moderne Klimatechnik wie Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen sorgen für Nachhaltigkeit, ohne den historischen Charakter zu zerstören. Heute finden in den Räumlichkeiten Firmenevents, Tagungen oder Seminare statt oder eben zum ersten mal das Sommerfest.

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