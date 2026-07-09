Sommerfest im Eiderbad Hammer

Ein abwechslungsreiches Programm wartet

Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe haben sich für das Sommerfest ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Von 13 bis 17 Uhr stehen euch Attraktionen wie eine Hüpfburg, "Walk on Water"-Bälle und ein Kletterturm zur Verfügung. Ein Spielmobil mit verschiedenen Sport- und Spielgeräten sorgt für zusätzliche Abwechslung.

Das Badeerlebnis steht natürlich im Mittelpunkt des Tages. Auf zwei Bahnen im großen Becken könnt ihr nach Herzenslust eure Runden ziehen. Im Nichtschwimmerbecken warten aufregende und lustige Wasserspiele auf die jüngeren Gäste. So kommt garantiert keine Langeweile auf.

Was kostet der Eintritt?

Die gute Nachricht: Trotz des besonderen Programms bleibt der Eintrittspreis unverändert. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder nur 2 Euro. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein fairer Preis für einen erlebnisreichen Nachmittag im Freibad.

Das Eiderbad Hammer findet ihr am Eiderbrook 59a. Da nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. So startet ihr entspannt in euren Badetag.

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