Abwechslungsreiches Programm bis in die Abendstunden

Das Fest bietet ein abwechslungsreiches Programm von 14 bis 22 Uhr und darüber hinaus. Ihr könnt gemeinsam kochen, Live-Musik genießen, neue Menschen kennenlernen und bis spät in die Nacht tanzen. kulturgrenzenlos e.V. schafft als interkulturelles Begegnungsprojekt Räume für Austausch auf Augenhöhe. Das Sommerfest lebt vom ehrenamtlichen Engagement und lädt euch ein, aktiv mitzugestalten.

Um 14 Uhr beginnt eine gemeinsame Kochaktion mit "CoCo", Cooking Connects, im Semikolon. Zusammen bereitet ihr die syrische Spezialität Fatteh und sommerliche Salate zu. Bei entspannter Atmosphäre, guten Gesprächen und leckerem Essen lernt ihr euch kennen. Das gemeinsame Kochen verbindet und macht die Vielfalt Kiels kulinarisch erlebbar.

Live-Musik durch eine Band und Djs

Ab 17 Uhr nimmt euch eine Liveband im Innenhof mit auf eine musikalische Reise. Traditionelle Klänge, vielfältige Rhythmen und lebendige Tänze schaffen eine besondere Atmosphäre. Zum Zuhören, Staunen und Mitfeiern. Die Live-Musik wird ein Höhepunkt des Nachmittags. Lasst euch von den verschiedenen kulturellen Einflüssen inspirieren und genießt die sommerliche Stimmung.

Um 19:30 Uhr startet das Speedtandem-Event, die perfekte Gelegenheit für schnelle, spannende Begegnungen. In kurzer Zeit lernt ihr neue Menschen kennen und führt interessante Gespräche. Vielleicht entstehen dabei sogar neue Freundschaften. Das Format ermöglicht unkomplizierte Kontakte und echten Austausch in lockerer Atmosphäre.

Ab 22 Uhr steigt die Afterparty mit drei DJs. Von House und Techno über Afrobeats und Amapiano bis hin zu Dancehall – für alle ist etwas dabei. Gemeinsam tanzt und feiert ihr den Abschluss eines besonderen Tages. Die Party ist der perfekte Rahmen, um neue Kontakte zu vertiefen und den Sommer zu genießen.

Wer steht hinter dem Fest?

kulturgrenzenlos e.V. bringt junge Menschen in Kiel zusammen und setzt sich für ein solidarisches Miteinander ein. Der Verein engagiert sich für Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung. Das Sommerfest macht die Vielfalt Kiels sichtbar und schafft Begegnungen, die unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten.

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