Sommerfest auf dem Spielplatz Gutenbergstraße

Junge Gäste können beim Kinderschminken mit Maria ihren Fantasien Gestalt verleihen oder spielend den Tag verbringen.

Am Sonntag, 21. August 2022, organisiert der Spielplatzpate Ingo Jenisch ein Sommerfest auf dem Spielplatz am Ende der Kastanienstraße (nahe Südfriedhof). Beim Kinderschminken, Slacklinen und anderen Aktivitäten können Kinder und ihre Begleitpersonen gemeinsam feiern.

Für das leibliche Wohl ist mit Keksen, Kuchen und Kaffee sowie Eistee und Wasser gesorgt. Dabei soll der Erlös dem Spielplatz zu Gute kommen. Die anliegende St. Jürgen-Kirche stellt ihre Sanitäranlagen zur Verfügung.

Auch ein Flohmarkt für Kinder- und Spielsachen steht auf dem Programm des Sommerfestes in der Kastanienstraße. Die Anmeldung zum Verkauf kann telefonisch unter Telefon 04 31/9 59 37 oder per E-Mail an tagespapi@gmx.de erfolgen. Als Standgebühr wird selbstgebackener Kuchen entgegengenommen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel