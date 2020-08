Sommerbad Katzheide: Wiedereröffnung in Gaarden

Die letzten Bauarbeiten sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber im Freibad an der Von-der-Groeben-Straße in Gaarden darf am Freitag, 14. August 2020, ab 14.15 Uhr wieder geplanscht und geschwommen werden. An diesem Nachmittag ist der Eintritt frei, aber eine Reservierung ist erforderlich. Anschließend ist das Bad bis auf Weiteres täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.