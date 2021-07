Sommerausstellungen in der Stadtgalerie Kiel

In den Sommermonaten 2021 werden in der Stadtgalerie drei Ausstellungen präsentiert: "Jim Marshall ́s 1967 Rock, Revolution and the Summer of Love in San Francisco" zeigt Bilder einer Musikfotografie-Legende. In der Heinreich-Ehmsen Stiftung kann man Grafiken aus dem Werkbestand betrachten. Der Prima Kunst Container zeigt Verena Bachls "Wave Fragment", ein Spiel mit Licht und Wind.