SkulpturenSommer 2021 in Bissee

Mit Rücksicht auf die Anwohner passt der Kulturverein die Präsentationen den aktuellen Gegebenheiten an. Ein neuer Pavillon im Dorf soll die Kunstvermittlung unterstützen.

Auch die bei Gästen beliebten Gruppenführungen durch die Landschaftsgalerie werden zunächst nicht angeboten. 25 Künstler aus Deutschland, Dänemark und Serbien werden sich in diesem Jahr an der Ausstellung beteiligen, die unter dem Thema "Körper" veranstaltet wird.

"Unser Ausstellungsthema zeigt eine große Interpretationsweite und ermöglicht interessante Assoziationsketten. Körper – im Einzelnen wie auch in der Mehrzahl – setzt Bewegung und Energie voraus. Körper sind Grundlage von Beziehungen, sie vermitteln Verhältnisse", erläutert die Vereinsvorsitzende Karin Russ. "Entsprechend vielfältig sind auch die Werke, die uns die

Künstlerinnen und Künstler zu Verfügung gestellt haben."

Im letzten Jahr musste die Jahresausstellung pandemie-bedingt ausfallen. "Wir haben die Zeit genutzt, um neue Möglichkeiten der Kunstvermittlung zu erproben. Zunächst haben wir unsere Homepage ganz neu gestaltet und sind richtig stolz auf das Ergebnis", so Karin Russ.

Im Internet ist außerdem ab sofort der Film "Dörp meets Art" frei zugänglich. Die Filmemacherin Elsabe Gläßel, die auch Vereinsmitglied in Bissee ist, zeigt ihre Liebeserklärung an das Dorf Bissee bei youtube in voller Länge.

"Ein zweites Projekt stellt unser neuer Pavillon dar: Um unseren Gästen, vor allem auch den Kindern und Jugendlichen, Informationen über die Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke an die Hand zu geben, planen wir, einen Info-Pavillon als Startpunkt für den Weg durch das Dorf errichten zu können. Dabei können wir uns über eine Kostenbeteiligung durch die Kreiskulturstiftung freuen", so Karin Russ.

"Bissee hat auch im vergangenen Jahr seine Anziehungskraft für Spaziergängerinnen und Spaziergänger nicht verloren. Wir registrieren schon jetzt eine große Neugier auf die neuen Kunstwerke, die zum Teil seit Mitte des Monats bereits in Bissee ankommen und aufgestellt werden".

In Absprache mit den Anwohnern in Bissee appellieren die Vereinsmitglieder an alle Kunstinteressierten, Rücksicht auf die Privatsphäre der Grundstücksbesitzer zu nehmen. "Wir werden uns alle streng an die geltenden Coronaregeln halten und so den lang ersehnten, neuen Skulpturensommer veranstalten", hofft Karin Russ.

Der Verein Skulptur in Bissee

Der Verein Skulptur in Bissee präsentiert seit 1998 in jährlich wechselnden Ausstellungen Skulpturen und Installationen außerhalb des musealen Rahmens. Standort der Landschaftsgalerie "ohne Wände und ohne Öffnungszeiten" ist das gesamte Dorf Bissee, eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein.

Die 200 Anwohner Bissees stellen ihre Grundstücken und Felder als Ausstellungsflächen zur Verfügung. Ein maßgeblicher Ideengeber zur Vereinsgründung war der Bildhauer Jörg Plickat. Der gemeinnützige Verein wird getragen von etwa 12 ehrenamtlichen Aktiven und unterstützt durch Sponsoren aus der lokalen Wirtschaftsregion. Seit über 20 Jahren ermöglicht der Verein ein Zusammentreffen von mittlerweile über 100 Bildhauern.

Quelle: Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.