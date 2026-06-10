Wie schützt der Durchfahrschutz die Eventflächen?

An neuralgischen Punkten sorgen mobile und feste Barrieren, Poller und Sperrsysteme dafür, dass keine Fahrzeuge unbefugt auf die Eventflächen gelangen. Flucht- und Rettungspunkte bleiben jederzeit zugänglich und werden von Sicherheitskräften besetzt. Abfallentsorgung, Flächenreinigung und Belieferung erfolgen ausschließlich außerhalb der Veranstaltungszeiten – täglich bis 11.00 Uhr abgeschlossen. Die geschützte Fahrradspur an der Kaistraße wird nach erfolgreichem Pilotprojekt 2026 erneut umgesetzt.

Was bedeutet Crowd Management für euch?

Intelligente Besucherströme verhindern Engpässe auf allen Eventarealen. An der Kiellinie wird täglich ab 18.00 Uhr vorsorglich eine Einbahnstraßenregelung vorgehalten, die bei Bedarf lageabhängig aktiviert wird. Je nach Besucheraufkommen können veränderte Einlasssituationen oder zusätzliche Sicherheitsdienste zum Einsatz kommen. So bleibt euer Festivalerlebnis entspannt und sicher.

Warum ist die Hörn besonders im Blick?

Aufgrund des Ausfalls der Klappbrücke kommt die schmalere Rollverschubbrücke zum Einsatz. Ein gesonderter Öffnungs- und Schließplan regelt Schiffsverkehr und Zugang zum Jahrmarkt gleichermaßen. Kameratechnik, Sicherheitspersonal und eine LED-Wall sorgen für transparente Kommunikation vor Ort. Bei hohem Besucheraufkommen kann temporär eine Einbahnregelung eingerichtet werden.

Wie präsent ist die Polizei während der Kieler Woche?

Die Polizei zeigt erhöhte Präsenz auf und neben den Eventflächen. An zusätzlichen temporären Polizeiwachen und auf Fußstreifen sind Beamte gut erkennbar und jederzeit ansprechbar. Im Rahmen der Präventionskampagne "Kein Ort für Messer" finden verstärkte Personen- und Taschenkontrollen statt – in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst. So können Risiken frühzeitig erkannt und Verstöße konsequent geahndet werden.

Welche Technik unterstützt die Sicherheit?

Videokameratürme und Drohnen liefern Livebilder ins Lagezentrum. Die Aufnahmen dienen der präventiven Gefahrenabwehr und Beobachtung der Bewegungsströme in Echtzeit. Potenzielle Gefahrenquellen werden frühzeitig erkannt, Schutzmaßnahmen schnell eingeleitet. Mobile Einsatz- und Rettungskräfte lassen sich gezielt koordinieren. Die Umsetzung erfolgt unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben – Hinweisschilder vor Ort informieren transparent.

Wie arbeitet das Lagezentrum?

Im etablierten Lagezentrum laufen während der gesamten Kieler Woche alle relevanten Informationen zusammen. Vertreter verschiedener städtischer Ämter und die Polizei arbeiten dort gemeinsam, um Situationen zu bewerten und Maßnahmen abzustimmen. Von dort werden Informationen über die mein.Kiel.App, Homepage, Social-Media-Kanäle und LED-Walls mit digitalem Wegeleitsystem gesteuert. Sicherheitsinformationen, Verkehrsregelungen oder Programmänderungen erreichen euch schnell und zielgerichtet.

Wie bleiben Flucht- und Rettungswege frei?

Das Freihalten von Bewegungszonen sowie Flucht- und Rettungswegen bleibt zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts. Besonders auf stark frequentierten Flächen wie der Kiellinie wird darauf geachtet, dass Laufwege jederzeit frei bleiben. Stände, Vorbauten oder Dekorationselemente, die die Wege einschränken könnten, sind nicht zugelassen. So habt ihr jederzeit ausreichend Bewegungsfreiheit.

Was bietet das Awareness-Konzept?

Die Initiative Guardian Angels setzt gemeinsam mit saferspaces erstmals das Awareness-Angebot um. Die Experten finden in kritischen Situationen die richtigen Worte und fördern ein sicheres, respektvolles Miteinander. Über QR-Codes auf allen Eventarealen und an den Ständen könnt ihr niedrigschwellig Kontakt zu geschulten Awareness-Teams aufnehmen. Die Standnummer ermöglicht direkte Verortung – die Teams kommen schnell zum richtigen Ziel.

Welche medizinische Versorgung gibt es?

An vier Stationen verteilt über die Eventareale steht der Sanitätsdienst bereit. Am Ostseekai wartet ein besonderer "Liegeplatz" auf diejenigen, die auf der Entdeckungsreise seekrank geworden sind. Dort werden kleinere Verletzungen versorgt und hilfsbedürftige Personen betreut, die nicht ins Krankenhaus müssen. Das Konzept entlastet die Krankenhäuser und ermöglicht euch, schnell zu euren Freunden zurückzukehren oder den Heimweg anzutreten.

Alle Informationen rund um die Sicherheit findet ihr unter www.kieler-woche.de/sicherheit. Auf der Suche nach weiteren Veranstaltungstipps? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Ideen für euch bereit.