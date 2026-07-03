Was bietet euch die Onleihe?

Mit den Zugangsdaten eures Bibliotheksausweises könnt ihr mehr als 155.000 digitale Medien ausleihen. Falls ihr es nicht wusstet, ein Bilbiotheksausweis ist keinesfalls teuer. Als Erwachsener bezahlt man beispielsweise bei der Stadtbücherei Kiel für das Jahr 22 Euro, für Schüler und Studierende ist der Zugang sogar komplett kostenlos. Das Angebot umfasst eBooks, eMagazine, ePapers und Hörbücher. Ihr könnt die Inhalte über PC, Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader nutzen, wann und wo es euch passt. Der Service ist rund um die Uhr verfügbar und erweitert euer Leseerlebnis deutlich.

Die SHLB übernimmt eine Vorreiterrolle im norddeutschen Raum. Sie ist die erste wissenschaftliche Bibliothek im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV), die sich der Onleihe anschließt. Bibliotheksdezernentin Dr. Sonja Grund betont: "Der Schritt stärkt die Zusammenarbeit zwischen den mehr als 110 vertretenen Öffentlichen Bibliotheken und dem wissenschaftlichen Bibliothekswesen." Zugleich entwickelt sich die Landesbibliothek zu einem modernen "Dritten Ort" – einem offenen Begegnungs-, Lern- und Kulturraum für alle.

Welche Inhalte erwarten euch?

Die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek bringt ihre fachlichen Schwerpunkte in Landesgeschichte und Kultur Schleswig-Holsteins ein. Damit erweitert sie das digitale Sachbuchangebot um wertvolle regionale Inhalte. Gleichzeitig profitiert ihr von der Expertise der Öffentlichen Bibliotheken bei:

Belletristik für jeden Geschmack

Kinder- und Jugendliteratur in großer Auswahl

Aktuelle Bestseller und Klassiker

Das digitale Medienangebot der Landesbibliothek gewinnt dadurch deutlich an Attraktivität, nachdem der erfolgreiche Beitritt durch enge Kooperation zahlreicher Partner ermöglicht wurde. Der Verbund der Bibliotheken SH koordiniert den Verbund Onleihe zwischen den Meeren. Die Verbundzentrale des GBV, die ekz bzw. divibib sowie die beteiligten Stadt- und Gemeindebüchereien und die Zentralbücherei Apenrade unterstützten die technische und organisatorische Umsetzung. Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit sichert ein hochwertiges digitales Angebot für alle Nutzenden.

Wer profitiert vom neuen Service?

Mit dem Beitritt zur Onleihe baut die SHLB ihr digitales Serviceangebot konsequent aus. Alle Bürger des Landes erhalten niederschwelligen Zugang zu Wissen, Bildung und Kultur. Die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise und öffentlichem Bibliothekswesen schafft ein umfassendes digitales Medienangebot.

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