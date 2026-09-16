Was macht pro familia Schleswig-Holstein?

pro familia ist mehr als eine Beratungsstelle. Der Verband betreibt 13 Beratungsstellen in Schleswig-Holstein und bietet ein breites Spektrum an Unterstützung: von der Schwangerschaftskonfliktberatung über Sexual- und Paarberatung bis hin zu spezialisierten Angeboten für Betroffene von Gewalt. Hinzu kommen Sexuelle Bildung an Schulen, Täterarbeit in forensischen Ambulanzen und Kinderschutzangebote wie das CHILDHOOD-HAUS in Flensburg.

Im Jahr 2025 führte der Verband 3.346 Schwangerschaftskonfliktberatungen durch, mehr als jede andere Organisation im Land. Gleichzeitig erreichte die Sexuelle Bildung 13.711 Menschen, darunter Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte. Die Arbeit ist vielfältig, komplex und gesellschaftlich unverzichtbar.

Warum ist Sexuelle Bildung so wichtig?

Aktuelle Daten des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) zeigen: Jugendliche lassen sich heute mehr Zeit für erste sexuelle Erfahrungen und verhüten verantwortungsbewusst. Beim „ersten Mal" verhüten 94 % der 14- bis 17-Jährigen, meist mit Kondom. Das BIÖG führt diese Entwicklung auf kontinuierliche, faktenbasierte Aufklärung zurück.

pro familia trägt mit Workshops, Fortbildungen und Elternabenden dazu bei, dass junge Menschen selbstbestimmt und gesundheitsbewusst handeln. 2025 erreichte der Verband 8.931 Kinder und Jugendliche sowie 2.129 Multiplikator*innen. Besonders hervorzuheben sind die Tandem-Teams: Hier arbeiten Fachkräfte und Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt zusammen, ein partizipativer Ansatz, der Perspektiven von Menschen mit Behinderungen direkt einbezieht.

Was umfasst die Arbeit in der Gewaltprävention?

pro familia betreibt spezialisierte Einrichtungen für Betroffene von Gewalt: WAGEMUT berät Kinder und Jugendliche nach sexualisierter Gewalt, LÖWENHERZ unterstützt bei häuslicher Gewalt. Das CHILDHOOD-HAUS in Flensburg – als Kinderschutzzentrum anerkannt – bietet kindgerechte Begleitung in Strafverfahren.

Parallel dazu leistet der Verband Täterarbeit in drei forensischen Ambulanzen in Flensburg, Kiel und Lübeck. 2025 wurden 426 Fälle bearbeitet, darunter Gewalt- und Sexualstraftäter. Neu hinzu kam das KIK-Programm (Konsequent Intervenieren bei Konflikten), das nach häuslicher Gewalt proaktiv Beratung anbietet, für Betroffene wie Beschuldigte. Insgesamt fanden 215 Gruppensitzungen und 278 Einzelsitzungen statt.

Warum bleibt die Arbeit unverzichtbar?

Die gesellschaftliche Bedeutung von pro familia ist unbestritten. Der Verband schließt Versorgungslücken, stärkt sexuelle Selbstbestimmung und leistet Gewaltprävention. Die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten, ein klarer Auftrag, die Arbeit weiter auszubauen.

Zum 60. Jubiläum feiert pro familia am Donnerstag, 24. September 2026, im Wissenschaftszentrum Kiel. Ministerin Aminata Touré und Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz würdigen die Arbeit des Verbands. Moderatorin Harriet Heise und Kabarettist Florian Hacke gestalten das Programm.

Für weitere Informationen über das Angebot findet ihr unter: pro familia Kiel

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