Service-Tage rund ums Fahrrad an drei Kieler Mobilitätsstationen

Wann? 13. bis 15. August 2021, jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr Wo? Bahnhof Oppendorf, Tilsiter Platz und Rungholtplatz

Am Bahnhof in Oppendorf, am Tilsiter Platz in Wellingdorf und am Rungholtplatz in Suchsdorf sind in den vergangenen Monaten drei Mobilitätsstationen geschaffen worden. Die offiziellen Eröffnungen mussten wegen Corona allerdings abgesagt werden, jetzt werden sie nachgeholt.

Mit den "Fahrrad-Servicetagen" am Freitag, 13. August 2021, in Oppendorf, am Samstag, 14. August 2021, auf dem Tilsiter Platz sowie am Sonntag, 15. August 2021, auf dem Rungholtplatz werden die neuen Stationen vorgestellt. An allen drei Standorten läuft die Eröffnung jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Eine Mobilitätsstation gilt unter Fachleuten als "Schweizer Taschenmesser der Verkehrswende". Denn sie kombiniert verschiedene Verkehrsmittel an einem zentralen Ort und bietet damit für alle Bedürfnisse das passende "Werkzeug".

Nutzer können zwischen Fahrrad, Fähre, Bus, Bahn, Carsharing oder Leihroller wählen. Erklärte Absicht: Mobilitätstationen sollen das Umsteigen auf klimafreundliche Alternativen zum Auto attraktiver machen.