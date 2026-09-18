Semesterstart bei der VHS Gaarden

Was erwartet euch in der Kreativwerkstatt?

Die vhs Kreativwerkstatt Gaarden bietet großzügige, moderne Fachräume unter dem Dach der Grundschule Gaarden. Hier findet ihr Platz für kreative Entfaltung in allen Bereichen der bildenden Kunst. Erfahrene Dozenten begleiten euch dabei, verschiedene Techniken zu erlernen und euren individuellen Stil zu entwickeln.

Das Programm richtet sich an unterschiedliche Interessen und Erfahrungsstufen. Ihr könnt zwischen Abendkursen für Zeichnen, Acryl- und Ölmalerei wählen. An den Wochenenden erwarten euch Workshops zu speziellen Techniken wie Aquarell, Collage und räumlichem Zeichnen. Die Kurse vermitteln sowohl Grundlagen als auch fortgeschrittene Fertigkeiten.

Kinder, Jugendliche und Familien kommen in der Kreativwerkstatt voll auf ihre Kosten. Es gibt regelmäßige Kunstkurse für verschiedene Altersgruppen, die speziell auf die Bedürfnisse junger Teilnehmer abgestimmt sind. An den Vormittagen können Kita-Gruppen und Schulklassen Kunstaktionen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen oder verschiedenen künstlerischen Techniken erleben.

Welche Highlights bietet das Herbstprogramm?

Am 24. September startet die "Kreativkiste" für Kinder von 5 bis 7 Jahren. Hier können die Jüngsten spielerisch erste Erfahrungen mit Farben und Formen sammeln. Der Kurs fördert die Fantasie und gibt Raum für erste künstlerische Experimente.

Am 10. Oktober dreht sich alles um künstlerische Anatomie in Theorie und Praxis. Ihr lernt, wie ihr Figuren realistisch darstellt und welche anatomischen Grundlagen dabei wichtig sind. Der Kurs verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Übungen.

Der Kurs "Grundlagen der Malerei und Zeichnung" am 27. Oktober bietet euch den perfekten Einstieg in gegenständliche Kunsttechniken. Hier erlernt ihr die Basics verschiedener Methoden und könnt herausfinden, welche Technik euch am meisten liegt. Der Kurs eignet sich ideal für alle, die neu in der Kunstwelt sind.

Am 7. und 8. November könnt ihr bei "Gaarden sehen – Gaarden gestalten" euren Stadtteil aus künstlerischer Perspektive erleben. Ihr erkundet die Umgebung und setzt eure Eindrücke kreativ um. Der Workshop verbindet Stadterkundung mit künstlerischer Praxis.

Wie meldet ihr euch an?

Die Anmeldung zu allen Kursen und Workshops ist ab sofort möglich. Ihr findet das komplette Programm online und auch die Buchung der Kurse erfolgt unkompliziert über die Website der Förde-vhs.

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