Schwimmkurse für Kinder

Im Schwimmlernkursus "Wassergewöhnung" werden Kinder, die noch keine Erfahrungen haben, sehr unsicher sind und Angst haben, behutsam an das Schwimmen herangeführt. Der fünfwöchige Kursus findet mittwochs von 14.00 bis 14.45 Uhr statt. Beginn ist Mittwoch, 30. Juni 2021.

Der Schwimmlernkursus "Anfänger ohne Vorerfahrungen" richtet sich an Kinder, die keine Angst davor haben, ins flache Wasser zu springen, den Kopf unter Wasser zu nehmen und nass gespritzt zu werden. Die Kinder können in dem Kursus – in Absprache mit den Dozenten – das Abzeichen Seepferdchen machen. Der fünfwöchige Kursus findet mittwochs von 14.45 bis 15.30 Uhr statt. Beginn ist Mittwoch, 30. Juni 2021.

Der Schwimmlernkursus "Anfänger mit Vorerfahrungen" eignet sich für Kinder, die bereits eine Bahn alleine schwimmen und Spaß am Tauchen haben. Die Kinder können in dem Kursus – in Absprache mit den Dozenten – das Abzeichen Seepferdchen oder Bronze machen. Der fünfwöchige Kursus findet mittwochs von 15.30 bis 16.15 Uhr statt. Beginn ist Mittwoch, 30. Juni 2021.