13. Schleswig-Holsteinischer Krebsinformationstag

Wann: Samstag, 30. November 2024, 9.30 bis 15.30 Uhr Wo: Casino der Stadtwerke AG Kiel Eintritt: frei

Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft hat ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt: Onkolog:innen aus ganz Schleswig-Holstein werden in Fokusgesprächen die Themen Brust-, Darm-, Haut- und Lungenkrebs sowie chronische lymphatische Leukämie behandeln. Auch die Bedeutung von Bewegung, Ernährung und der Umgang mit Fatigue stehen auf der Agenda.

In einer Podiumsdiskussion unter der Moderation von Harriet Heise, Schirmherrin der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V., wird der Frage nachgegangen, was es braucht, um Krebspatient:innen in Schleswig-Holstein gut versorgen zu können. Zu Gast ist dabei auch Gesundheitsministerin Prof. Dr. Kerstin von der Decken, die in diesem Jahr die Schirmherrschaft des Krebsinformationstages übernommen hat.

Beim Krebsinformationstag kommen außerdem zwei Krebspatient:innen zu Wort, die ihre persönlichen Erfahrungen teilen und zum Austausch einladen. An den Ständen der ausstellenden Institutionen, Vereine, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen erfahren die Besucher:innen, welche Unterstützungsangebote es für Krebserkrankte und Angehörige gibt.

"Ich freue mich, dass der Krebsinformationstag dieses Jahr in Präsenz stattfinden kann und endlich wieder echte Begegnungen unter Betroffenen möglich sind", sagt PD Dr. med. Katharina C. Kähler, Vorstandsvorsitzende der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft.

Der Krebsinformationstag bietet nicht nur Raum für fachlichen Austausch rund um Prävention, Krebsdiagnosen und Behandlungsmethoden, sondern gilt auch als wertvoller Begegnungsort für Betroffene, Angehörige und Interessierte. "Dieser Tag bietet eine wichtige Plattform, um sich über aktuelle Erkenntnisse in der Krebsforschung, moderne Behandlungsmöglichkeiten und die notwendige Unterstützung für Betroffene auszutauschen. Gemeinsam müssen wir dabei auch das Bewusstsein für die Bedeutung der Vorsorge stärken", betont Ministerin von der Decken.

Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. lädt alle Menschen, die selbst an Krebs erkrankt sind, Angehörige unterstützen oder sich einfach informieren möchten, ein, am 30. November nach Kiel zu kommen und in der Begegnung mit Fachkräften und Betroffenen neue Impulse für ein Leben mit Krebs zu sammeln. Der Eintritt ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Programm findet ihr online unter krebsgesellschaft-sh.de.