Schaufensterausstellung im Kunstraum B

Wann? Eröffnung am 5. August 2020, 19.00 Uhr, Gespräch und Lesung am 9. August 2020, 11.00 Uhr, Ausstellung bis 28. August 2020 Wo? Kunstraum B Eintritt: frei

Der Werdegang vom Text zum Theaterstück ist ein kreativer Prozess an dem viele beteiligt sind. Am Anfang sind Autoren, die eine Geschichte schreiben, das auf die Bühne soll. Jens Raschke ist so ein Autor, der seine Stücke auch selbst inszeniert und zur Uraufführung im Kieler Theater im Werftpark gebracht hat. Dazu gehören aber auch Bühnen- und Kostümbildner, die nähen und werken, Techniker und sicher die Schauspieler. Kommen dann die Zuschauer findet Theater statt. Und was bleibt? Das Originalkunstwerk ist weg. Es bleiben Reste, die nur noch eine Ahnung ermöglichen.

Zur Ausstellungseröffnung am 5. August 2020 vor dem Kunstraum B wird Horst Stenzel literarische Texte über das Dasein eines Dramatikers lesen, die Jens Raschke ausgesucht hat. Anlässlich der Matinee am 9. August 2020 werden sich Raschke und Stenzel über das Verhältnis Schauspieler-Autor unterhalten; dazwischen wird Stenzel Auszüge aus Raschkes Stücken lesen, in denen er mitgespielt hat. Die Moderation übernimmt Ks. Siegfried Jacobs.

Über Jens Raschke

Der Autor und Theaterregisseur wurde 1970 in Darmstadt geboren und lebt seit 1992 in Kiel. Nach dem Studium an der Christian-Albrechts-Universität Kiel arbeitete Jens Raschke zunächst als Dramaturg am Kieler Schauspielhaus. Nach ein paar Jahren als freier Dramaturg (u.a. in Zürich) und Journalist für die Kieler Nachrichten, legte er 2007 im Theater im Werftpark seine erste Regiearbeit vor: "Die Wanze" nach dem Roman von Paul Shipton. Die Titelrolle übernahm der Kieler Schauspieler Horst Stenzel, mit dem Raschke seitdem eine enge Zusammenarbeit verbindet.

Erste eigene Stücktexte fürs Theater im Werftpark entstanden ab 2008, davon zahlreiche mit lokalhistorischen Bezügen. 2012 gewann Raschke für sein Einpersonenstück "Schlafen Fische?" den renommierten Mülheimer Kinderstückepreis. Seine vielfach ausgezeichneten Theaterstücke werden mittlerweile auf der ganzen Welt gespielt. Als erstem Dramatiker gelang es ihm 2020, gleich mit drei verschiedenen Stücktexten auf die Auswahllisten des Deutschen Kinder- und Theaterpreises zu kommen.

Auch mehrere Radiohörspiele und Bücher hat er bereits verfasst. Als Regisseur arbeitet Jens Raschke mittlerweile nur noch mit der freien Kieler Theatergruppe DeichArt (zuletzt für sein eigenes Stück "Alfred Hitchcock jagt den Kieler Psycho"). Ein neues Stück ist in Arbeit – und Horst Stenzel wird endlich auch wieder dabei sein.

Über Horst Stenzel

Horst Stenzel schloss sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover 1984 ab. Bevor er 1986 an das Schauspielhaus Kiel kam, spielte er am Stadttheater Konstanz. Von 1989 bis 1992 war er am Berliner Schillertheater engagiert und kehrte dann von 1994 bis 2003 ans Kieler Schauspielhaus zurück. Seit 2005 war er in zahlreichen Stücken im Kinder- und Jugendtheater zu sehen. Horst Stenzel gehört zu den festen Größen in der Kieler Theaterszene. Er hat seinen ganz eigenen Ton, taucht ab in die Rollen, um ihnen ihr Geheimnis zu entlocken.

Quelle: Kunstraum B / Uta Kathleen Kalthoff & Maren Schwartzkopf