Wann? 9. bis 24. September 2026 Wo? Stadtbücherei Kiel Eintritt: kostenlos

Worum geht es in der Ausstellung?

"Schattenleben" erzählt die Geschichten von vier Menschen ohne Aufenthaltspapiere in Deutschland. Journalist Jonas Seufert und Zeichnerin Lisa Frühbeis haben Brienne, Dâu, Charlotte und Nasir fünf Jahre lang begleitet. Weil ein Foto die Abschiebung bedeuten könnte, sind die Protagonisten gezeichnet statt fotografiert. Der Comic schützt ihre Identität und gibt ihnen gleichzeitig eine Stimme.

Wie viele Menschen leben ohne Papiere?

In Deutschland leben schätzungsweise 180.000 bis 700.000 Menschen ohne Papiere – so viele wie eine Großstadt. Sie arbeiten in der Pflege, auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder als Lieferfahrer. In der Migrationsdebatte kommen sie fast nie selbst zu Wort. Diese Ausstellung ändert das.

Was macht das Medibüro Kiel?

Das Medibüro Kiel vermittelt seit Jahren ehrenamtlich medizinische Behandlung für Menschen ohne Papiere. Jeden Dienstagnachmittag öffnet sich diese Tür – anonym und vertraulich. Für viele ist es die einzige Möglichkeit, ärztliche Hilfe zu bekommen. Das Engagement wurde bereits mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.

Wann könnt ihr Jonas Seufert erleben?

Der Journalist kommt für zwei Lesungen nach Kiel. Er erzählt, wie man journalistisch über Menschen berichtet, die man nicht zeigen darf.

Eröffnung und Ausstellung

Ausstellungseröffnung: Mittwoch, 9. September 2026, 19.00 Uhr, in der Stadtbücherei Kiel

Mittwoch, 9. September 2026, 19.00 Uhr, in der Stadtbücherei Kiel Ausstellungsdauer: 9. bis 24. September 2026, in der Stadtbücherei Kiel

Die Lesungstermine

Lesung 1: Dienstag, 22. September, 19.00 Uhr, in der Stadtbücherei Kiel, Anmeldung: 0431 901-3437 oder stadtbuecherei.event@kiel.de

Dienstag, 22. September, 19.00 Uhr, in der Stadtbücherei Kiel, Anmeldung: 0431 901-3437 oder stadtbuecherei.event@kiel.de Lesung 2: Mittwoch, 23. September, 19.00 Uhr, in der Buchhandlung Fördeseiten, Karten: 0431 729622 oder info@foerdeseiten.de

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