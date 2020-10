Saunabereich im Hörnbad öffnet wieder

In den Saunakabinen müssen der Mindestabstand und die Sitzpläne eingehalten werden. Aufgüsse finden laut Aushang statt. Das Dampfbad "Schwentine" bleibt aufgrund der aktuellen Hygieneregeln geschlossen. In den anderen Saunen gelten Personenzahlbeschränkungen.



Die Gastronomie ist geöffnet, ein kleines Snack- und Getränkeangebot steht zur Verfügung. Ein Verzehr am Tresen ist aber nicht erlaubt, dafür ist ein abgetrennter Bereich eingerichtet. Das Gastromobiliar wird nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert.



Auch die Saunen, Sanitärräume, Duschen und Ruheräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. In den Ruheräumen und Saunen wird regelmäßig gelüftet.



Mehr Informationen zu den aktuellen Regelungen in allen Bereichen des Hörnbads gibt es unter www.kiel.de/hoernbad.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Bildquelle: © roesli48 / pixelio.de