Was erwartet euch bei der Show?

Die TITANIC BoyGroup präsentiert 300,3 Jahre geballte Satire-Erfahrung in einer Live-Lesung. Martin Sonneborn (Grimme-Preisträger), Thomas Gsella (Robert-Gernhardt-Preisträger) und Oliver Maria Schmitt (Henri-Nannen-Preisträger) stehen direkt vor euch auf der Bühne. Sie lesen aus ihren Werken und kommentieren das aktuelle Weltgeschehen mit der Schärfe, die TITANIC seit Jahrzehnten berühmt macht.

Wer sind die drei Satiriker?

Martin Sonneborn, Jahrgang 1965, gründete 2004 Die PARTEI und sitzt heute im EU-Parlament. Er war Außenreporter der "Heute Show" und veröffentlichte 2024 "Herr Sonneborn bleibt in Brüssel". Oliver Maria Schmitt, geboren 1966, schreibt preisgekrönte Reisereportagen für FAZ und DIE ZEIT. Sein neuestes Werk "KomaSee" erschien 2025. Thomas Gsella, Jahrgang 1958, war bis 2008 TITANIC-Chefredakteur und veröffentlichte 2024 "Hereimspaziert".

Warum ist die Show besonders?

Die drei wurden vom Papst, dem Bundespräsidenten und der FIFA verklagt und haben überlebt. Sie sorgen regelmäßig für Panikattacken bei Pressesprechern und scheuen keine Provokation. Die FAZ lobt ihren "genialischen, bitterbösen und todkomischen Witz". Ihre Shows sind regelmäßig ausverkauft und versprechen einen unvergesslichen Abend zwischen Hochkultur und Anarchie.

Wie läuft der Abend ab?

Die Lesung findet in verschiedenen Sprachstilen statt: einfache bis krass komplizierte Sprache (Schmitt), Politiker-Sprech (Sonneborn) und gereimte Lyrik (Gsella). Das Trio wechselt zwischen vorbereiteten Texten und spontanen Einlagen. Ihr erlebt Lachflashs, Fremdscham und Ohrensausen. Die drei beschreiben ihren Kernauftrag selbst so: "Komische Kritik üben, junge Menschen politisieren und die AfD ärgern."

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