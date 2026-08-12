Warum wird der Anleger saniert?

Der derzeitige Fähranleger in Falckenstein ist seit 2009 in Betrieb und zeigt nach fast 16 Jahren deutliche Abnutzungserscheinungen. Der Stahlponton und der Zugangssteg weisen erhebliche Korrosionsschäden auf, die die Sicherheit beeinträchtigen. Um den Anleger zu Kiels beliebtestem Strand langfristig zu erhalten, beauftragte der städtische Eigenbetrieb Beteiligungen EBK eine umfassende Sanierung.

Die Instandsetzung umfasst zahlreiche Maßnahmen. Der Stahlponton und der Zugangssteg erhalten einen neuen Korrosionsschutz. Zusätzlich werden Fender, Dichtungen, Geländer, Steigleitern, Opferanoden sowie der Gussasphaltbelag komplett ausgetauscht. Der 15 Tonnen schwere Zugangssteg wird mit einem Hebegerät ausgebaut, der Ponton ausgeschwommen. Beide Bauteile werden zur Werft geschleppt, an Land gehoben und dort bearbeitet.

Wie lange dauert die Sanierung?

Die Arbeiten beginnen am 17. August 2026, unmittelbar nach den Sommerferien, und dauern voraussichtlich bis November 2026. Während dieser Zeit bleibt der Anleger komplett gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten kommt der Ponton ins Winterlager und der Zugangssteg wird wieder eingebaut. Im Frühsommer 2027 kann die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel den Anleger dann wieder regulär anfahren.

Die SFK fährt den Anleger Falckenstein bereits ab Mitte August nicht mehr an. Der letzte Anlegetag wäre der 6. September 2026 gewesen, das Ende des Sommerfahrplans. Alternativ kann der Anleger Friedrichsort genutzt werden und seid in 25 bis 30 Minuten am Strand oder man nimmt eine der Buslinien, die in die unmittelbare Nähe des Strands fahren.

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