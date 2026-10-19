Was erwartet euch bei SALÒ?

SALÒ liefert eine explosive Mischung aus Anarcho-Pop und Punk mit tiefgründiger Gesellschaftskritik. Der Wiener Künstler hat sich einen Namen gemacht, weil er Genre-Grenzen sprengt und dabei nie den emotionalen Punch verliert. Seine Shows sind mehr als Konzerte, sie sind intensive Live-Erlebnisse, die niemanden kaltlassen.

Warum ist diese Tour besonders?

Die "Hardcore ist tot Tour 2026" folgt auf das gefeierte Album "Problemzone Mensch" vom Dezember 2024. SALÒ bezeichnet seine Shows selbst als "Liturgie für verlorene Seelen", eine treffende Beschreibung für seine einzigartige Performance. Die Tour markiert die nächste Eskalationsstufe in seinem künstlerischen Schaffen und verspricht noch intensivere Momente als zuvor.

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