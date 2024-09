Saisoneröffnung "Feuer und Eis" in der Hörnbad-Sauna

Wann: Samstag, 28. September 2024, 18.00 bis 24.00 Uhr Wo: Kieler Hörnbad Eintritt: 60,- Euro

Das Motto "Feuer und Eis" verspricht einen spannenden Kontrast: Heiße Eventaufgüsse mit Überraschungseffekten wechseln sich ab mit erfrischenden Eiskugelaufgüssen, bei denen ätherische Öle zum Einsatz kommen. Eine Neuheit ist der Eisbrunnen auf der Dachterrasse, der für zusätzliche Abkühlung sorgt.

Der Sauna- und Wellnessbereich des Hörnbads steht an diesem Abend ab 18.00 Uhr exklusiv den Eventteilnehmern zur Verfügung. Wer die Sauna außerhalb der Veranstaltung nutzen möchte, kann dies wie gewohnt bis 17.00 Uhr tun.

Der Eintrittspreis für das Event beträgt 60,- Euro pro Person. Darin enthalten sind neben der Saunanutzung auch ein Fingerfoodbuffet und ein Begrüßungsgetränk. Weitere alkoholfreie Getränke können an der Bar bestellt werden, werden aber separat abgerechnet.

Eintrittskarten für die Saisoneröffnung "Feuer und Eis" sind an der Kasse des Hörnbads erhältlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung.

Die Sauna des Hörnbads befindet sich am Anni-Wadle-Weg 1 in Kiel und ist dank ihrer zentralen Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Parkplätze stehen ebenfalls in begrenzter Zahl zur Verfügung.