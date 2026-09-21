Was erwartet euch im Museum?

Die historische Metallgießerei an der Grenzstraße 1 ist dienstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Dank der Schwentinefähre, die nun auch sonntags fährt und an der Anlegestelle Dietrichsdorf nur wenige Meter entfernt anlegt, erreicht ihr das städtische Museum vom Westufer aus bequem. Das Programm bis zum Saisonende bietet spannende Einblicke in die Kieler Industriegeschichte und traditionelle Handwerkskunst.

Im Oktober 1876 gründete Georg Howaldt seine Eisenschiffswerft in Dietrichsdorf. Zum 150. Jubiläum hält Museumskuratorin Dr. Eva-Maria Karpf am 29. September ihren Vortrag über die Brüder Georg, Bernhard und Hermann Howaldt. 1879 übernahmen sie die väterliche Firma "Schweffel & Howaldt". Innerhalb von zehn Jahren entstand daraus die "Howaldtswerke AG" eine florierende Werft mit eigener Maschinenfabrik.

Welche Highlights gibt es noch bis zum Saisonende?

Am 4. Oktober könnt ihr beim Gussworkshop selbst aktiv werden (11.15 Uhr, maximal zehn Personen, Anmeldung erforderlich). Professor Dieter Kohtz zeigt am 4. und 13. Oktober jeweils um 14.30 Uhr Gussvorführungen. Die Stadtführung "Georg Howaldt und seine Zeit" startet am 6. Oktober um 16.30 Uhr und benötigt ein gültiges Fährticket.

Am 11. Oktober stehen gleich drei Programmpunkte auf dem Plan: eine Führung mit Guss um 11.15 Uhr, eine Führung mit Dampfmaschine um 14.30 Uhr und die Stadtteilführung "Dietrichsdorf bergauf und bergab" um 16.30 Uhr. Für alle Anmeldungen erreicht ihr das Museum unter 0431/901-3425.

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