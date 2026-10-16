Safer Spaces sind in Kiel wichtige Anlaufstellen für alle, die einen diskriminierungsfreien Raum suchen. Diese Orte schaffen Umgebungen, in denen sich queere Personen, Frauen, trans Menschen und andere marginalisierte Gruppen sicher fühlen und authentisch sein können. Was sind Safer Spaces? Safer Spaces sind geschützte Räume, in denen bewusst auf respektvollen Umgang und Konsens geachtet wird. Sie bieten Schutz vor Sexismus, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit sowie anderen Formen der Diskriminierung. In Kiel gibt es verschiedene Initiativen, Cafés, Kulturzentren und Beratungsstellen, die sich diesem Konzept verpflichtet haben. Hier könnt ihr euch vernetzen, austauschen und Unterstützung finden. Angebote und Veranstaltungen Viele Kieler Safer Spaces organisieren regelmäßig queere Partys, Workshops, Diskussionsrunden und Beratungsangebote. Diese Events fördern den Community-Aufbau und schaffen Bewusstsein für Diversität und Inklusion. Besonders für FLINTA-Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Menschen) gibt es spezielle Schutzräume. Warum sind Safer Spaces wichtig? In einer Gesellschaft, die noch immer von Diskriminierung und Vorurteilen geprägt ist, bieten Safer Spaces einen Rückzugsort und Empowerment. Sie ermöglichen es Menschen, sich ohne Angst vor Übergriffen oder Ablehnung zu bewegen. Kiels queere Szene und feministische Initiativen setzen sich aktiv für diese Räume ein. Wir haben für euch wichtige Anlaufstellen und Initiativen herausgesucht: 1. Birdcage Kiel

Das Birdcage in der Rathausstraße ist seit über 20 Jahren ein wichtiger Treffpunkt für die Regenbogen Community in Kiel und heißt alle Gäste ohne Berührungsängste mit queeren Menschen willkommen. Die Bar überzeugt mit einer außergewöhnlich großen Getränkeauswahl von rund 300 Artikeln und ist bekannt für ihre guten Cocktails zu fairen Preisen. Das Team um Henry, Dominic und Tim sorgt für familiäre Atmosphäre und macht das Birdcage zu einem echten Safer Space. Hier können Gäste ab 18 Jahren täglich ab 20.00 Uhr entspannt feiern von Karaoke Partys über 80s Abende bis hin zu Trance Techno Nächten. Die Bar ist aus der Kieler Szene nicht mehr wegzudenken und bietet neben der großen Getränkeauswahl auch flexible Zahlungsmöglichkeiten per Karte oder bar. Standort: Rathausstraße 10

Rathausstraße 10 Website: birdcage-kiel.de 2. HAKI e.V.

Wenn ihr in Kiel einen Ort sucht, an dem Vielfalt gelebt wird, dann ist der HAKI e.V. eine unverzichtbare Anlaufstelle. Seit 1992 engagiert sich der Verein für die Emanzipation queerer Menschen und schafft einen wertvollen Schutz- und Freiraum für Austausch, Begegnungen und gegenseitige Unterstützung. Hier findet ihr eine Gemeinschaft, die euch mit offenen Armen empfängt. Das Angebot ist beeindruckend vielfältig und reicht von Gruppenaktivitäten und einem Jugendtreff bis hin zu professioneller Beratung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bildungsarbeit, mit der der Verein Vorurteile abbaut und für Akzeptanz wirbt. Ob bei den SCHLAU-Workshops, im Jugendtreff #dein_raum oder bei den zahlreichen Selbsthilfegruppen, hier wird Empowerment großgeschrieben und jeder Mensch in seiner Selbstbestimmung gestärkt. Standort : Walkerdamm 17

: Walkerdamm 17 Website: haki-sh.de 3. CURVYBEACHGIRL Events

CURVYBEACHGIRL schafft in Kiel einen besonderen Safe Space für curvy Frauen. Das Unternehmen organisiert regelmäßig Events, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen mit kurvigen Körperformen zugeschnitten sind. Hier können sich Teilnehmerinnen ohne Druck und Vergleiche ausprobieren und ihr Selbstvertrauen stärken. Das Angebot umfasst vielfältige Aktivitäten: Von entspannten Sauna-Sessions über sportliche Herausforderungen wie Boxen, Skaten und Stand-up-Paddling bis hin zu Yoga und Reformer Pilates. Auch ein Curvy Flohmarkt gehört zum Programm. Jedes Event fokussiert sich auf Spaß an der Bewegung statt auf Leistung. Website: curvybeachgirl.com 4. Vielfalt in Kiel

Kiel zeigt Vielfalt an 365 Tagen im Jahr und schafft dabei wichtige Schutzräume für alle Menschen. Die Stadt arbeitet aktiv daran, ein sicheres Umfeld für marginalisierte Gruppen zu schaffen. Das Referat für Migration organisiert regelmäßig Veranstaltungen unter dem Motto "Vielfalt in Kiel", die Verständnis, Respekt und Toleranz fördern. Die Landeshauptstadt setzt auf Dialog und Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen. Migrantenselbstorganisationen, interkulturelle und interreligiöse Gruppen gestalten gemeinsam das Stadtleben mit. Das Forum für Migrant*innen tagt regelmäßig im Rathaus und gibt allen eine Stimme. Kulturwochen zu verschiedenen Themen wie Sinti und Roma schaffen Bewusstsein für Diskriminierung. Besonders wichtig ist der Schutz vor Antiziganismus und anderen Formen der Ausgrenzung. Workshops, Vorträge und kulturelle Veranstaltungen klären über Vorurteile auf. Die Stadt bietet auch eine Anlaufstelle gegen Diskriminierung, wo Betroffene Hilfe finden. Standort: Stephan-Heinzel-Straße 2

Stephan-Heinzel-Straße 2 Website: kiel.de 5. Gays and Friends

Einmal im Monat verwandelt sich die Traum GmbH in den größten queeren Safe Space des Nordens. Am dritten Freitag jeden Monats treffen sich schwule, lesbische und bisexuelle Menschen aus einem riesigen Einzugsbereich von Flensburg bis Hamburg zum gemeinsamen Feiern. Die Party überzeugt durch ihre unkomplizierte und extrem lockere Atmosphäre, die nicht nur queere Menschen, sondern auch deren Freunde begeistert. Die DJs spielen Musik für jeden Geschmack: Von House über Gay-Classics bis zu aktuellen Chart-Hits ist alles dabei. Neben der Tanzfläche bleibt genug Raum zum Klönen, Flirten und Spaß haben. Diese regelmäßige Veranstaltung hat sich als fester Termin in der LGBTQI+ Freizeitplanung etabliert und bietet der queeren Community einen sicheren Ort zum Feiern und Vernetzen. Standort: Grasweg 19

Grasweg 19 Website: traumgmbh.de 6. Subrosa

Das Subrosa in Kiel ist weit mehr als ein gewöhnliches Café oder Restaurant. Seit 1995 betreibt ein sich stetig wandelndes Kollektiv diesen besonderen Ort, der vegane und vegetarische Küche mit politischem Anspruch verbindet. Alle Mitglieder arbeiten gleichberechtigt ohne Hierarchien und treffen Entscheidungen nach dem Konsensprinzip. Das Kollektiv schafft bewusst einen sicheren Raum für marginalisierte Gruppen und queere Menschen. Die selbst kreierten, meist veganen Gerichte bilden eine echte Alternative zur herkömmlichen Restaurantlandschaft. Neben dem kulinarischen Angebot finden regelmäßig Konzerte, Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen statt. Als antifaschistischer und politisch linker Ort unterstützt das Subrosa keine Parteien, steht aber klar gegen das kapitalistische System. Das Team arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern sucht die Balance zwischen fairen Angeboten und dem eigenen Erhalt. Das Subrosa dient als wichtiger Treffpunkt für die linke Szene und ermöglicht Vernetzung und Austausch in entspannter Atmosphäre. Standort: Elisabethstraße 25

Elisabethstraße 25 Website: subrosa.gaarden.net 7. Kommende Veranstaltungen

Die "Queers and Friends die 4." findet am Samstag, 29. Oktober 2026, im Kommunikationszentrum Hansastraße 48 statt und bietet euch eine familiäre Partyatmosphäre. Das Event richtet sich gezielt an die queere Community und alle, die mitfeiern möchten. Standort: Hansastraße 48

Hansastraße 48 Website: hansa48.de Der Girls Rave Kiel dagegen findet am Freitag, 4. Dezember 2026, im ATRIUM statt. Hier erwarten euch fünf verschiedene Areas mit wechselnden Sounds und eine Nacht, die garantiert in Erinnerung bleibt. Die Location bietet euch maximale Vielfalt auf der Tanzfläche. Standort: Dieselstraße 3

Dieselstraße 3 Website: atrium-kiel.de Beide Events bieten euch die Möglichkeit, in sicherer und offener Umgebung zu feiern. Auf der Suche nach weiteren Veranstaltungstipps? Wir von kiel-magazin.de halten euch über alle Events in der Fördestadt auf dem Laufenden.

FAQ

Was bedeutet Safer Space genau? Ein Safer Space ist ein geschützter Raum, in dem diskriminierendes Verhalten nicht toleriert wird und alle Teilnehmenden respektvoll miteinander umgehen. Es geht um Konsens, Achtsamkeit und Solidarität. Wer kann Safer Spaces in Kiel nutzen? Safer Spaces richten sich vor allem an queere Menschen, Frauen, FLINTA-Personen und andere marginalisierte Gruppen. Manche Räume sind offen für alle, die die Grundsätze respektieren, andere sind explizit geschlossen für bestimmte Gruppen. Welche Regeln gelten in Safer Spaces? Typische Regeln umfassen: respektvoller Umgang, keine Diskriminierung, Konsens bei Berührungen, Awareness für eigene Privilegien und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.

Ortsinformationen hansa48 Hansastraße 48 24118 Kiel 0431/564657 E-Mail Website Facebook Instagram

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Weitere Ortsinformationen Atrium Kiel Dieselstraße 3 24223 Schwentinental - Raisdorf 04307/810550 E-Mail Website

HAKI e.V. Walkerdamm 17 24103 Kiel 0431/17090 E-Mail Website Facebook Instagram

Traum GmbH Grasweg 19-21 24118 Kiel 0431/544450 E-Mail Website Facebook Instagram

Subrosa Elisabethstraße 25 24143 Kiel 0431/76749 E-Mail Website Facebook Instagram