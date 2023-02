Rundgang zur Kunst in Gaarden

In seiner Reihe "energiekultur" veranstaltet das städtische Quartiersprojekt klimagaarden den "Kunstpfad Gaarden": Der Kieler Kunsthistoriker Dr. Jens Rönnau führt am 26. Februar 2023 in einem zweistündigen Rundgang zu der überraschend zahlreichen und vielfältigen Kunst im öffentlichen Raum in Gaarden.