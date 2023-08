Rundgang: Dänisch-deutsche Kulturgeschichte mitten in Kiel

Wann? Freitag, 4., 11. und 18. August 2023, jeweils von 16.30 bis 18.00 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: frei Anmeldung: telefonisch unter 0431/9013425

Viele Gebäude und Kunstwerke in Kiel erinnern an die gemeinsame Geschichte Schleswig-Holsteins mit Dänemark. Im Begleitprogramm zur Ausstellung "1773. Schleswig. Holstein. Dänemark. Ein kultureller Aufbruch" im Stadtmuseum Warleberger Hof können Geschichtsinteressierte in der Altstadt Wissenswertes über den Dänischen Gesamtstaat und die Kieler Vergangenheit erfahren: Am Freitag, 4. August 2023, beginnt um 16.30 Uhr ein Altstadtspaziergang mit der Historikerin Annette Mörke.

Der Startpunkt liegt passenderweise in der Dänischen Straße 19 – am Warleberger Hof, einem Kieler Gebäude, das schon zur Zeit des Dänischen Gesamtstaats stand.

Der Altstadtrundgang auf den Spuren der dänisch-deutschen Kulturgeschichte Kiels wird am 11. und 18. August 2023 wiederholt.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel