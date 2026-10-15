Wann? Samstag, 21. November 2026, 20.00 Uhr Wo? Kulturforum Kiel Eintritt: 7,- Euro, ermäßigt 5,- Euro Tickets: nur in der Abendkasse

Was erwartet euch beim Festival?

Das 29. Festival der Rock & Pop Schule bietet ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack. Der inklusive Chor "Die Chorwürmer" und die inklusive Band "ALL INN" zeigen ihr Können auf der Bühne. Außerdem treten Einzelkünstler, Duos und verschiedene Bands auf. Die Vielfalt der Genres macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Warum lohnt sich der Besuch?

Hier erlebt ihr authentische Talente in ihrer ganzen Bandbreite, von gefühlvollen Balladen bis zu rockigen Nummern. Der günstige Eintrittspreis macht das Festival zu einem perfekten Ausflugsziel für die ganze Familie. Lasst euch von der Begeisterung der jungen Musiker mitreißen.

Lust auf weitere kulturelle Highlights? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.