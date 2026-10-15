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Rock & Pop Schule Festival 2026

Kultur Konzerte

Freizeit Events

Die mehrfach ausgezeichnete Rock & Pop Schule lädt am Samstag, 21. November 2026 zum 29. Festival ein. Freut euch auf einen bunten Abend voller Live-Musik quer durch alle Genres der Popmusik von inklusiven Chören über Bands bis hin zu Solokünstlern.

Menschengruppe steht auf einer Bühne, im Hintergrund sieht man Instrumente
RPS Festival, © Torge Niemann
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Samstag, 21. November 2026, 20.00 Uhr
Wo? Kulturforum Kiel
Eintritt: 7,- Euro, ermäßigt 5,- Euro
Tickets: nur in der Abendkasse

Was erwartet euch beim Festival?

Das 29. Festival der Rock & Pop Schule bietet ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack. Der inklusive Chor "Die Chorwürmer" und die inklusive Band "ALL INN" zeigen ihr Können auf der Bühne. Außerdem treten Einzelkünstler, Duos und verschiedene Bands auf. Die Vielfalt der Genres macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Warum lohnt sich der Besuch?

Hier erlebt ihr authentische Talente in ihrer ganzen Bandbreite, von gefühlvollen Balladen bis zu rockigen Nummern. Der günstige Eintrittspreis macht das Festival zu einem perfekten Ausflugsziel für die ganze Familie. Lasst euch von der Begeisterung der jungen Musiker mitreißen.

Lust auf weitere kulturelle Highlights? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.

Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Kulturforum Kiel
Andreas-Gayk-Straße 31
24103 Kiel
0431/9013400
 Website
 
 

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