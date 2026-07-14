Wann? Samstag, 29. August 2026, um 20.00 Uhr Wo? Gerd's Juke Joint in Joldelund Eintritt: 29,37 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Was erwartet euch bei der Riff Rock Night?

Das Festival präsentiert euch zwei Acts mit unterschiedlichen Wurzeln, aber einer gemeinsamen Leidenschaft: kompromisslosen Rock. Die Leilani Kilgore Band aus den USA liefert bluesgetränkten Rock mit sengenden Gitarrenriffs. Die Shophonks aus Deutschland bringen einen Cocktail aus Rock und Blues mit 70er-Jahre-Attitude. Beide Bands stehen für Live-Energie ohne Kompromisse und versprechen einen intensiven Abend in der intimen Atmosphäre von "Gerd's Juke Joint".

Wer ist Leilani Kilgore?

Die Gitarristin aus Nashville wird als "wie Joan Jett, nur dass sie richtig rockt" beschrieben. Guitar World Magazine lobt ihre umwerfende Ausstrahlung und ihr technisches Können. Sie stand bereits mit Legenden wie Buddy Guy, Lita Ford und 38 Special auf der Bühne. Ihre Shows auf dem Sturgis Buffalo Chip und beim Summerfest begeisterten Tausende. Als Sängerin, Gitarristin, Songwriterin und Produzentin vereint sie alle Facetten einer modernen Rock-Künstlerin.

Was zeichnet die Shophonks aus?

Die drei Erzgebirger spielen Musik ohne Sitzpolster und Stoßdämpfer – steinig, groovend und verhonkt. Seit ihrer Gründung 2014 ist die Besetzung unverändert: Toni Kreller an Gesang und Gitarre, Rene "Del" Gläser am Bass und Max Meyer am Schlagzeug. Ihr Einzugsgebiet erstreckt sich über Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Bayern und Tschechien. Die Band steht für ehrlichen Rock mit 70er-Jahre-Einflüssen, der ins Ohr geht und Spaß macht.

Wo findet das Festival statt?

Die Location ist "Gerd's Juke Joint" in Joldelund. Die Venue bietet die perfekte Atmosphäre für ein intimes Rockfestival mit zwei starken Acts. Die überschaubare Größe garantiert euch Nähe zur Bühne und intensive Live-Momente. Hier erlebt ihr Rock, wie er sein soll: direkt, authentisch und ohne Schnickschnack.

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