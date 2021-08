Rezept zum Tag der Kartoffel am 19. August

Der Anbau und die Verwertung von Kartoffeln sind klima- und umweltfreundlicher als bei vielen anderen Grundnahrungsmitteln. Dank ihrer Vielseitigkeit und Ergiebigkeit spielt die tolle Knolle daher auch zukünftig eine immer wichtigere Rolle für die globale Ernährung.

Gut für das Wasser, gut für die Luft

Die nachhaltigen Qualitäten der Kartoffel sind wissenschaftlich belegt. Eine Studie der englischen Cranfield University beispielsweise hat vor einigen Jahren genau nachgemessen, wieviel Wasser beim Anbau von Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Reis und Hartweizen verbraucht wird, und wie viel Treibhausgas dabei entsteht1. Das Ergebnis: Sowohl beim Wasserverbrauch als auch bei den Gasemissionen blieb die Kartoffel deutlich unter den Werten von Reis und Weizen.

Grundnahrungsmittel für die globale Zukunft

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Kartoffel ist sehr ergiebig und so widerstandsfähig wie kaum ein anderes Gemüse. Über 85 % der Kartoffelpflanze sind zudem für den menschlichen Verzehr geeignet. Bei den meisten Getreidesorten sind es nur etwa 50 %.

Zudem wächst sie schneller als viele andere Nutzpflanzen, braucht weniger Platz und gedeiht auch in schwierigem Gelände. So wachsen Kartoffeln nicht nur in Deutschland, sondern auch in den steilen Höhenlagen der Anden oder des Himalayas. Damit trägt die Kartoffel sogar weltweit zu einer nachhaltigen Ernährung bei.

Die Kartoffel ist das Nahrungsmittel der Zukunft, sagt auch Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH: "Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt für immer mehr Menschen auch bei der Ernährung zunehmend eine Rolle. Die Kartoffel kann dabei ganz besonders punkten, da sie heute schon auf ökologisch und sozial verantwortungsvolle Weise angebaut werden kann. Und weil sie in vielen Regionen kultivierbar ist, eignet sie sich auch für alle, die auf regional und nachvollziehbar hergestellte Produkte achten."

Schmackhafte Raffinesse: Fächerkartoffeln à la Hasselback

Für die nachhaltige Küche ist die Kartoffel natürlich auch deshalb ganz besonders geeignet, weil sie sich ohne großen Aufwand in vielfältige und raffinierte Spezialitäten verwandeln lässt. Ein Beispiel dafür sind Fächerkartoffeln im Hasselback-Style: Diese ursprünglich skandinavische Spezialität schmeckt nicht nur ausgesprochen lecker, sondern macht auch für das Auge einiges her. Erfunden wurde sie vom schwedischen Meisterkoch Leif Elisson, der sie 1953 im berühmten Stockholmer Restaurant "Hasselbacken" erstmals servierte.

Die Zubereitung ist ganz einfach: Die ungeschälten rohen Knollen werden jeweils zwischen zwei Holzlöffel gelegt. Dann schneidet man sie mehrfach mit einem großen Messer bis zu den Griffen der Löffel ein. Anschließend werden sie mit geschmolzener Butter bepinselt, nach Geschmack gesalzen und auf einem Backblech in den auf 200 Grad Umluft vorgeheizten Backofen geschoben. Vor dem Servieren können die Kartoffeln noch mit einem schmackhaften Dressing garniert werden. Lecker sommerlich schmeckt beispielsweise ein Pesto aus frischen Gartenkräutern und Cashew-Nüssen.

Rezept zu den Fächerkartoffeln à la Hasselback

Für 2 Portionen:

Zutaten für die Kartoffeln

500 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

150 g Bauchspeck, geräuchert

2 EL Olivenöl

1 Prise Salz

100 g Gouda, gerieben

50 g Cashewkerne

1/2 TL Kümmel, ganz

1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Schnittlauch

1 Knoblauchzehe

100 ml Olivenöl

Salz

Zucker

Pfeffer

Zubereitung für die Kartoffeln im Hasselback-Style:

Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 175 °C/Umluft: 150 °C). Kartoffeln gründlich waschen und abtrocknen. Anschließend Kartoffeln zwischen 2 Holzlöffel legen und mit einem Messer mehrmals bis zu den Griffen einschneiden mit wenigen Millimetern Abstand. Kartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben.

Beim Bauchspeck Schwarte entfernen und in ca. 3 mm dünne Scheiben schneiden. Jeweils 4 bis 5 Scheiben Speck gleichmäßig in die Spalten der Kartoffeln verteilen und reindrücken. Öl über die Kartoffeln geben, mit Salz würzen und auf der mittleren Schiene im Ofen 40 bis 50 Minuten backen.

Für das Pesto:

In der Zwischenzeit für das Pesto Kräuter waschen, trocken schütteln und grob hacken. Cashewkerne in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze 4 bis 6 Minuten rösten. Nach etwa der Hälfte der Zeit Kümmel zugeben. Knoblauch schälen und mit den vorbereiteten Zuaten in einem hohen Gefäß mit einem Pürierstab fein mixen. Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken und mit den fertig gebackenen Kartoffeln servieren.

Videoanleitung "Fächerkartoffeln im Hasselback-Style"

Quelle: Kartoffel-Marketing GmbH

1Tim Hess, Julia Chatterton, Andre Daccache, Adrian Williams, The impact of changing food choices on the blue water scarcity footprint and greenhouse gas emissions of the British diet: the example of potato, pasta and rice, Journal of Cleaner Production, Volume 112, Part 5, 2016, Pages 4558-4568. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652615011993