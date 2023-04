Mini-Kartoffelpizzen mit grünem Spargel

Spargel vs. Kartoffel?

In Deutschland wurde im Jahr 2022 auf 21.400 Hektar Fläche Spargel angebaut1. Damit ist Deutschland im europäischen Vergleich führend. Auch im Kartoffelanbau liegt Deutschland mit einer Anbaufläche von 266.800 Hektar2 im europäischen Spitzenfeld. Denn was wäre der Spargel ohne Kartoffeln als Beilage?

Der Spargel und die Kartoffel sind also nicht nur geschmacklich ein echtes Dreamteam: Wer regional und saisonal essen möchte, kann auf Kartoffel und Spargel zurückgreifen – beide schmecken lecker und sind dank der geringen Transportwege gut fürs Klima.

Doch wer die Transportwege kurz halten möchte, sollte während der Spargelsaison genauer auf das Etikett der Kartoffeln schauen: Denn die deutschen Frühkartoffeln befinden sich erst ab Mitte Mai im Einzelhandel. Vorher dominieren Importe, die bereits ein paar Kilometer hinter sich gebracht haben. Hier lohnt es sich also auf die Frühkartoffeln zu warten oder beim Bauern in der Umgebung nach deutschen Frühkartoffeln zu fragen.

Kartoffeln UND Spargel!

59 % der Befragten sagen, dass ihre liebste Beilage zum Spargel die Kartoffel ist. Damit liegt die Knolle auf Platz zwei direkt hinter Sauce Hollandaise. Auf Platz drei folgen mit großem Abstand Kochschinken und Schnitzel mit 33 %. Risotto als Beilage zu Spargel essen laut der "Statista"-Umfrage nur 7 % der Deutschen3.

Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel Marketing GmbH, weiß: "Klassisch werden in Deutschland Pellkartoffeln und Sauce Hollandaise zum Spargel serviert. Doch ist die Kartoffel so vielfältig – sie kann immer wieder neu kombiniert werden. Als Kartoffelpizza mit Spargel beispielsweise. Dieser Snack schmeckt in der Spargelsaison köstlich, ist regional, saisonal und einmal etwas ganz anderes."