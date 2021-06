Schmeckt nach Sommer: Kartoffel-Winzerbrot mit Weißwein

Ideal kombiniert: So wird Brot saftig

Brot schmeckt am besten, wenn es frisch vom Bäcker oder aus dem heimischen Ofen kommt. Doch oft verliert das schmackhafte Gebäck schon nach wenigen Tagen seinen Reiz und wird hart und trocken. Wer selber backt, kann diesen Prozess mit den richtigen Zutaten verlangsamen. Denn vor allem Sauerteigbrote bleiben besonders lange frisch. Wird der Teig zusätzlich mit Wein und Kartoffeln kombiniert, kann dieser Effekt noch verstärkt werden.

Denn der Wein verleiht dem Gebäck einen dezenten, aber würzig-frischen Geschmack. Die Kartoffel sorgt für die nötige Saftigkeit, wie Dieter Tepel, Geschäftsführer des Landesverbands der Kartoffelkaufleute Rheinland-Westfalen, erklärt: "Kartoffeln sorgen im Brotteig dafür, dass das Gebäck länger frisch und saftig bleibt. Das liegt an der Stärke, die in den Kartoffeln enthalten ist – am besten eignen sich zum Brotbacken vorwiegend festkochende Kartoffeln."

Da die tolle Knolle zudem viele Vitamine und Nährstoffe in sich trägt, wird das Brot zusätzlich mit wertvollen Inhaltsstoffen angereichert. Mit 17 Milligramm pro 100 Gramm hat die Kartoffel beispielsweise mehr Vitamin C als ein Apfel.