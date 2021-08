Fruchtig durch den Sommer: Rezept für Not M*LK Shake auf Pflanzenbasis

Rein pflanzlich – gut für den Planeten

Im Sommer ist Beeren-Saison. Diese bieten in den heißen Monaten in einem leckeren Shake eine perfekte Sommererfrischung. Wer nicht nur genießen, sondern auch gleichzeitig dem Planeten etwas Gutes tun möchte, greift bei der Zubereitung zu einem Drink auf Pflanzenbasis. Dieser ist besonders nachhaltig, da pflanzliche Produkte von allen Lebensmitteln die niedrigsten Umweltauswirkungen in Bezug auf Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch und Landnutzung haben.1, 2

Ideal geeignet für einen pflanzlichen Shake sind zum Beispiel die neuen Drinks Not M*LK Pflanzlich von Alpro. Sie bestehen auf Hafer-Basis mit Erbsenproteinen und können auch Milchliebhaber ansprechen. Denn mit den Not M*LK Pflanzlich hat Alpro neue Drinks entwickelt, die sich wie Milch verwenden lassen, jedoch zu 100 % pflanzlich sind. Sie schmecken pur, mit Müsli, im Kaffee, in Shakes oder können zum Backen und Kochen verwendet werden.

Cool, fruchtig, nachhaltig

Nachhaltig ernähren und gleichzeitig sommerlich genießen geht zum Beispiel mit dem Rezept für den Alpro Not M*LK Shake mit Erdbeeren. Für die Zubereitung werden lediglich 200 Gramm Erdbeeren (alternativ gefrorene Erdbeeren oder andere frische Beeren der Saison), 100 Gramm Crushed Ice, eine Banane sowie 300 Milliliter Alpro Not M*LK Drink Pflanzlich & Voll 3,5% in einen Mixer gegeben.

Der rein pflanzliche Drink von Alpro auf Haferbasis mit Erbsenproteinen bietet als Shake-Grundlage zudem eine Quelle für Ballaststoffe sowie Calcium und die Vitamine B12 und D. Zudem ist er zuckerfrei. Wenn alle Zutaten beisammen sind, wird nur noch gemixt und das fertige Getränk in zwei bis drei Gläser gefüllt. Den Shake am besten sofort servieren, denn hier gilt: Je kälter, desto besser. Der kühle Shake ist ideal für die Sommermonate – fruchtig und von Natur aus laktosefrei.

1 2017 Clark, Tilman – Comparative analyses of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency and food choice

2 2019 EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems

Quelle: tts agentur05 GmbH