Urlaub auf dem Teller: Spanische Empanadas mit Kartoffelfüllung

Warum also nicht einmal einen spanischen Abend zu Hause planen und mit allen Sinnen die Lieblingsspeise aus dem Urlaub auf der eigenen Terrasse genießen? Wie eine kleine Auszeit vom Alltag mit schmackhaften vegetarischen Empanadas gelingen kann, verrät die Kartoffel-Marketing GmbH.

Auszeit für die Sinne: Augen zu, einatmen und genießen

Sich das Urlaubs-Feeling in die eigenen vier Wände zu holen, ist gar nicht so schwer. Für einen spanischen Abend zu Hause sorgen zum Beispiel lateinamerikanische Musik sowie die richtigen Speisen und Getränke. Die Sinnesreise kann dabei schon beim Kochen beginnen. Denn bereits beim Zubereiten eines fremden Gerichts schweifen die Gedanken in die Ferne – Urlaubs-Feeling entsteht.

Ausgelöst wird dies unter anderem durch den typischen Duft und die Gerüche der Speisen, die sich eng mit bestimmten Situationen verknüpfen. Forschungen haben ergeben, dass Duftreize gewissermaßen ungefiltert zur sogenannten Amygdala, einer Art Gefühlskern des Gehirns, und zum benachbarten Hippocampus gelangen.

Dort werden Erlebnisse verarbeitet und Erinnerungen geformt. Beide sind Teil des limbischen Systems, das für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Wer also beim Kochen einmal kurz innehält und den Duft der Zutaten genussvoll einatmet, kann sich positive Erinnerungen wieder ins Gedächtnis rufen. Zum Beispiel an die letzte Spanien- oder Lateinamerika-Reise mit Empanadas am Strand und dem Blick aufs Meer.