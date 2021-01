Neues Jahr, neue Ziele: Abnehmen leicht gemacht mit der Kartoffel

Denn laut einer Forsa-Studie vom September 2020 des Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin (EKFZ) haben 27 % der befragten Erwachsenen Corona-bedingt zugenommen. Grund dafür ist unter anderem, dass viele während der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten und sich insgesamt weniger bewegen.

Wer seinen überschüssigen Kilos den Kampf ansagen möchte, kann es einmal mit einer kartoffelreichen Ernährung versuchen. Die schlanke Knolle ist mit wenig Fett, einer überschaubaren Kalorienzahl und guten Sattmachereigenschaften eine geeignete Zutat, um im neuen Jahr fit und gesund durchzustarten.

Runde Knolle für die schlanke Linie

Um die Pfunde auf gesunde Weise purzeln zu lassen, sind Kartoffeln ein gut geeignetes Lebensmittel. Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH, weiß: "Kartoffeln sind ganzjährig und aus regionalem Anbau im Gemüseregal zu finden, bestehen zu mehr als drei Vierteln aus Wasser und besitzen nur 0,1 Gramm Fett. Pflanzliches Eiweiß und Kohlenhydrate in der Knolle sorgen zudem für eine langanhaltende Sättigung."

Neben ihrem geringen Kaloriengehalt von 70 Kilokalorien auf 100 Gramm enthält die tolle Knolle viele Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium, Eisen und Kalium. Kalium reguliert den Herzrhythmus und den körpereigenen Wasserhaushalt, wodurch der Körper schonend entschlackt wird.

In 100 Gramm gekochten Kartoffeln mit Schale stecken zudem rund 14 mg Vitamin C – das ist mehr als bei einem Apfel. Der hohe Vitamin-C-Gehalt der Kartoffel regt den Fettstoffwechsel an und sorgt für ein straffes Bindegewebe.

Fat-Burner: Kartoffel-Kohl-Suppe

Ein Klassiker unter den Gerichten zum Abnehmen ist die Kartoffel-Kohl-Suppe. Sie kurbelt die Fettverbrennung im Körper an und verspricht bei strenger Diätkost eine schnelle Gewichtsabnahme. Zu Hause lässt sich das Gericht einfach zubereiten.

Zutaten für 4 Portionen

1 Zwiebel (fein gewürfelt)

1 EL Olivenöl

1 kg Weißkohl (in mundgerechte Stücke geschnitten)

4 mittlere Kartoffeln (z. B. vorwiegend festkochend)

2 Karotten (geschält und gewürfelt)

125 g Räuchertofu (in kleinen Würfeln)

400 g gehackte Tomaten (ca. 1 Dose

1 l Gemüsebrühe

2 TL Paprikapulver (süß, scharf oder geröstet – je nach Geschmack)

2 Lorbeerblätter

Salz und Pfeffer

250g Naturjoghurt (1,5 % Fett)

Zubereitung

Das Olivenöl in einen Topf geben.

Die Zwiebel- und Tofuwürfel hinzugeben und zwei Minuten lang anbraten.

Den Kohl hinzufügen und ebenfalls für ca. 2 Minuten mit anbraten.

Alle restlichen Zutaten (außer dem Naturjoghurt) zur Suppe geben und mit der Gemüsebrühe auffüllen.

Die Magische Kohlsuppe mit Kartoffeln 30 Minuten köcheln lassen, bis alle Zutaten gar sind. Im Anschuss die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken, servieren und mit einem Klecks Joghurt garnieren.

Tipp: Die Suppe schmeckt besonders gut, wenn sie über Nacht durchgezogen ist. Die Aromen in den Gewürzen und im Gemüse entfalten sich dann noch mal.

Videoanleitung für die magische Kohlsuppe mit Kartoffeln

