Was erwartet euch im Resilienz-Workshop?

Der Kurs "Resilienz als ganzheitliche Stressbewältigung" umfasst sechs Termine und findet mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Geleitet wird er von Claudia Artz, Dipl.-Soz.-Päd., Psychoonkologin und erfahrene Resilienztrainerin. Die Teilnehmenden erwartet eine Mischung aus praktischen Übungen, wertvollen Impulsen und offenem Austausch in vertrauensvoller Atmosphäre.

Warum ist Resilienz gerade jetzt wichtig?

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten neue Kraft zu finden und den eigenen Weg mit Zuversicht weiterzugehen. Nach einer Krebsdiagnose sind Körper und Seele stark gefordert. Der Workshop hilft euch dabei, eure persönlichen Kraftquellen zu identifizieren und zu aktivieren. So könnt ihr den Herausforderungen des Alltags mit mehr innerer Stärke begegnen.

Wo findet der Kurs statt?

Die Treffen finden in der Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e. V. am Alten Markt 1-2 in Kiel statt. Die Räumlichkeiten sind zentral gelegen und gut erreichbar. Die vertraute Umgebung schafft einen geschützten Rahmen für den persönlichen Austausch und die gemeinsame Arbeit an eurer Resilienz.

Wie könnt ihr euch anmelden?

Die Anmeldung erfolgt online unter krebsgesellschaft-sh.de/termine. Dort findet ihr alle Details zum Workshop und könnt euch direkt registrieren. Die Teilnahme ist für Krebspatientinnen und Krebspatienten kostenfrei – ein wertvolles Angebot, das euch in einer herausfordernden Lebensphase unterstützt. Die Plätze sind begrenzt, daher lohnt sich eine zeitnahe Anmeldung.

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