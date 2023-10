Reformationstag sorgt für Terminänderungen

Seit 2018 ist der Reformationstag – der 31. Oktober – ein gesetzlicher Feiertag in Schleswig-Holstein. Das historische Datum geht auf die Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen zurück, mit denen er gegen den Ablasshandel vorgehen wollte. Seit einigen Jahren wirkt sich das auch auf den Terminkalender der Stadtverwaltung aus.

Der Wochenmarkt in Elmschenhagen fällt am Dienstag, 31. Oktober 2023, ersatzlos aus. Die Märkte in der Wik und in Gaarden werden auf Montag, 30. Oktober 2023, vorverlegt.

Wer den Feiertag zum Planschen, Schwimmen oder Saunieren nutzen möchte, kann das Hörnbad, Anni-Wadle-Weg 1, nutzen. Der Sportbereich öffnet am Reformationstag von 8.00 bis 20.00 Uhr, der Freizeitbereich von 12.00 bis 19.00 Uhr und der Saunabereich von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Auch die Leerungstermine der Abfalltonnen in Kiel verschieben sich durch den Feiertag. Während am Montag alle Abfälle planmäßig abgeholt werden, wird die Dienstagsleerung am Mittwoch nachgeholt. Auch an den restlichen Tagen verschieben sich die Leerungen nach dem Prinzip, bis die Müllwerker:innen am Samstag, 4. November 2023, die Leerung vom Freitag nachholen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel