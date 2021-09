Recycling mit Segel-Sammel-Aktion bei Kieler Woche

Die Kieler Woche bietet nicht nur Weltklasse-Segelsport – sie ist auch immer wieder Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit.

Wie bei jedem Sport, der Wind und Wetter ausgesetzt ist, verschleißt auch beim Segeln oder Surfen das Material – Segel reißen oder müssen aus sportlicher Sicht ersetzt werden. Dabei ist meist nicht das komplette Material beschädigt, sondern nur ein sehr kleiner Teil – eigentlich zu schade zum Wegschmeißen. Der Meinung ist auch die "Cleen Sailing Initiative".

Mit Unterstützung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) werden im Olympiahafen Schilksee am Stand des Deutschen Boots- und Schiffbauer Verbandes – der mittlerweile auch gleichzeitig die Heimat der "Cleen Sailing Initiative" ist – mehrere Big Bags aufgestellt, in denen ausgediente Segel entsorgt werden können.

Einmal in der Tonne gelandet, werden sie upgecycelt. So verarbeitet Doris Ivanschitz von "Stay-in-a-Kite" mit ihrer Nähmaschine die Tuchen direkt vor Ort zu neuen Produkten. Ebenso wird Sabine Moormann von "8 Beaufort" mit den ausgemusterten Segeln versorgt, die daraus Segeltuchschuhe herstellt.

Die an der Kieler Woche teilnehmenden Segler werden in Schilksee dazu aufgerufen, ihre alten Segel am DBSV-Stand abzugeben. Zudem werden vor Ort Plakate angebracht, die ebenfalls auf diese Möglichkeit hinweisen.

Falls ein Rest nicht verarbeitet werden kann, wird dieser von "ReBoat" abtransportiert und fachgerecht nachhaltig recycelt. So werden die Segel in jedem Fall eine wertvolle Wiederverwendung finden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel